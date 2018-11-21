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Ари: я очень расстроен

Нападающий сборной России Ари прокомментировал поражение от Швеции (0:2).

"Конечно, это была очень тяжелая игра. Я счастлив, что меня вызвали, но очень расстроен таким результатом", – сказал Ари.

"СЭ"
Теги: Ари Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 09:04
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#2  Sesk   (Сегодня, 10:43)
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я тоже расстроен. Оба мы расстроены.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Снежок, а не ехал бы ты лесом....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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