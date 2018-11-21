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Вице-президент РФС: очень обидно - мы заслуживали победу в группе

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2).

"Очень обидно - мы были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе. Теперь ждем жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы", – сообщил Алаев.

ТАСС
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 09:11
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#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Не надо было захлебываться от эйфории после победы над Турками ,когда набрали 7 очков. Шведы в первом матче опустили нас на землю в Калининграде, а вчера приподняли и очень жестко ударили опять же о землю.А комментаторам надо впредь не говорить ГОП пока не перепрыгнешь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  Rasmuz   (Сегодня, 10:46)
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Чиновники точно заслужили.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 10:02)
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Вышли ли не вышли, чиновники все равно в шоколаде все. А ЗМСы должны сдать свои удостоверения. Правда эт звания даются пожзненно и в этом вся прелесть нашего футбола. На поле была сборная ФНЛ. Вот правда жизни.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 09:37)
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Сначала надо сократить чиновников, в том числе и в футболе
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  dima0501   (Сегодня, 09:28)
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Нет не заслужили,все по факту.С турками первая игра,чистая фортуна и Лунев.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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