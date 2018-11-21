Вице-президент РФС: очень обидно - мы заслуживали победу в группе

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2)."Очень обидно - мы были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе. Теперь ждем жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы", – сообщил Алаев.