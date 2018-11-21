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Руслан Нигматуллин - о поражении от Швеции: критики от меня вы не дождетесь

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды от Швеции (0:2).

"Мне не кажется, что мы вернулись в те времена с плохой игрой, которые были перед чемпионатом мира. Критики в адрес сборной вы от меня не дождетесь. Многое задуманное не получилось в этой игре. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Забей Дзюба и Ионов, то счет был бы в нашу пользу.

Я думаю, мы пострадали из-за кадровых потерь. У нас выбыло много лидеров", – сказал Нигматуллин.

Sport24
Теги: Нигматуллин Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 09:54
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Мерседес или БМВ, чучело?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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