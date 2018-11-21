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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин рассказал о формировании бюджета клуба.
"Содержание футбольного клуба - это серьезная нагрузка на региональный бюджет. Но нужно понимать, что сегодня, в отсутствие титульных спонсоров, команда без поддержки области не сможет выступать в Премьер-Лиге. Есть определённая футбольная экономика, и, чтобы клубу быть конкуретноспособным, необходимо обеспечить его соответствующее финансирование.
За последние годы клубу удалось существенно увеличить объёмы спонсорской поддержки и самостоятельно привлечённых средств. Но найти крупного инвестора, который бы взял на себя хотя бы треть бюджета клуба, не так просто. „Крылья“ продолжают работать в данном направлении, глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поручил активнее заниматься привлечением спонсоров и лично участвует в этом процессе", - цитирует Шляхтина пресс-служба самарского клуба.
"Содержание футбольного клуба - это серьезная нагрузка на региональный бюджет. Но нужно понимать, что сегодня, в отсутствие титульных спонсоров, команда без поддержки области не сможет выступать в Премьер-Лиге. Есть определённая футбольная экономика, и, чтобы клубу быть конкуретноспособным, необходимо обеспечить его соответствующее финансирование.
За последние годы клубу удалось существенно увеличить объёмы спонсорской поддержки и самостоятельно привлечённых средств. Но найти крупного инвестора, который бы взял на себя хотя бы треть бюджета клуба, не так просто. „Крылья“ продолжают работать в данном направлении, глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поручил активнее заниматься привлечением спонсоров и лично участвует в этом процессе", - цитирует Шляхтина пресс-служба самарского клуба.
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