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Андрес Понсе может зимой перейти в "Динамо"

Нападающий "Анжи" и сборной Венесуэлы Андрес Понсе может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Кандидатурой форварда заинтересовалось московское "Динамо", которое намерено предпринять попытку приобрести его в январе. Портал Transfermarkt оценивает Понсе в € 300 тыс.

"Чемпионат.сом"
Теги: Анжи Динамо
Сегодня, 19:16
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#1  Volodia379   (Сегодня, 19:26)
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По принципу что по дешевле! Не понятка какая то! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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