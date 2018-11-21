Андрес Понсе может зимой перейти в "Динамо"

Нападающий "Анжи" и сборной Венесуэлы Андрес Понсе может сменить команду в зимнее трансферное окно.Кандидатурой форварда заинтересовалось московское "Динамо", которое намерено предпринять попытку приобрести его в январе. Портал Transfermarkt оценивает Понсе в € 300 тыс.