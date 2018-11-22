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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: жалко, если Адриано покинет "Спартак", а в Ханни клуб ошибся
Бывший футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию, согласно которой "Спартак" намерен расстаться зимой с нападающим Луисом Адриано.
"Жалко Адриано, игрок-то он хороший. Если он в порядке, то приносит много пользы. Он знает свой потолок, наверное, придётся расстаться. Скорее всего, переговоры велись с ним, хотели сделать меньше зарплату по контракту, а человек не хочет. Возможно, есть место, куда он может уйти. Он в каком-то интервью сказал, что он готов играть где угодно, даже против "Спартака", лишь бы кормить свою семью. Они приезжают к нам на заработки.
Что касается Ханни, то это игрок среднего уровня, "Спартак" ошибся в его покупке", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
"Жалко Адриано, игрок-то он хороший. Если он в порядке, то приносит много пользы. Он знает свой потолок, наверное, придётся расстаться. Скорее всего, переговоры велись с ним, хотели сделать меньше зарплату по контракту, а человек не хочет. Возможно, есть место, куда он может уйти. Он в каком-то интервью сказал, что он готов играть где угодно, даже против "Спартака", лишь бы кормить свою семью. Они приезжают к нам на заработки.
Что касается Ханни, то это игрок среднего уровня, "Спартак" ошибся в его покупке", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
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