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Валерий Рейнгольд: жалко, если Адриано покинет "Спартак", а в Ханни клуб ошибся

Бывший футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию, согласно которой "Спартак" намерен расстаться зимой с нападающим Луисом Адриано.

"Жалко Адриано, игрок-то он хороший. Если он в порядке, то приносит много пользы. Он знает свой потолок, наверное, придётся расстаться. Скорее всего, переговоры велись с ним, хотели сделать меньше зарплату по контракту, а человек не хочет. Возможно, есть место, куда он может уйти. Он в каком-то интервью сказал, что он готов играть где угодно, даже против "Спартака", лишь бы кормить свою семью. Они приезжают к нам на заработки.

Что касается Ханни, то это игрок среднего уровня, "Спартак" ошибся в его покупке", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
Теги: Рейнгольд Адриано Спартак
Сегодня, 16:36
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#6  AnK.   (Сегодня, 18:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто ж забивать будет? "Резиновый" что ли?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Адриано надо было брать на один сезон только. А у Ханни нет характера.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:46)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Адриано ставит личное выше интереса команды, поэтому и играет шаляй-валяй и не один тренер с ним не справится если у него нет личного интереса...


Чушь полная (доказательство из Инстаграмм)

Луиз Адриану (на португальском): "У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за все эти годы совместной работы. Это была гордость и привилегия. Спасибо".
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Адриано и Ханни топ игроки,с ними мы как раз угадали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:56)
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Болеет за:
«Спартак»
С Ханни не угадали? Да не смеши дед. А с кем угадали? С Промесом и больше не с кем. Дело не в Ханни с Петковичами, а в головной фигуре непотопляемой мега глыбе футбольного мира Федунище. Что то в конюшню кто не придет все играют и со всеми новичками они угадывают?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:47)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Адриано игрок хороший но капризный, ставит личное выше интереса команды, поэтому и играет шаляй-валяй и не один тренер с ним не справится если у него нет личного интереса, с Спартаком выиграл чемпионат и все на этом, выигрыш в ЛЕ, ЛЧ не светит и в конце тунеля, расставаться без вариантов.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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