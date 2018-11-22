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Александр Шикунов: Лория не устраивал Тихонова, это была русская позиция тренера

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал слова заместителя председателя самарской Губернской думы Александра Степанова, который выразил возмущение в связи с тратами "Крыльев Советов" на замену вратаря команды.

"Мне абсолютно непонятно, что сказал Степанов. Вопрос имеет исключительно спортивную сторону. Лория не устраивал Тихонова, у него не было места в составе. Если так можно сказать, то это была русская позиция тренера. Мы приобрели хорошего вратаря Рыжикова, а Лория мог ещё по контракту сидеть на скамейке два года. Вместо этого он взял отступные за полгода и спокойно ушёл, пошёл нам навстречу.

Лория был подписан ещё до нашего руководства, около двух-трёх лет назад. Это не история нашего руководства. После новости, что Георгий не будет номером один, Лория расстраивался на тренировках. Тихонов сам говорил, что с ним тяжело работать после этого. Честно, мы пытались найти ему клуб, но не смогли. В статусе свободного агента ему это было бы проще сделать. Вместе с этим расставанием клуб, наоборот, сэкономил средства", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
Теги: Шикунов Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 18:24
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#2  Lestat  Москва (Сегодня, 18:40)
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А клуб не мог его продать за условный 1 доллар, чтобы не платить отступных за полгода?
Ах ну да, тогда бы 26 млн. не распилили )
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 18:37)
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Болеет за:
ЦСКА
русская позиция тренера...не приписываете ли вы лимит к этой фразе. не все фаны дураки


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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