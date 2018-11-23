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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дебют Кононова в "Спартаке", возможность реванша для Семака за кубок. Превью 15-го тура РПЛ
В завершающем туре первого круга предстоит дебютировать Олегу Кононову - новому главному тренеру "Спартака". О том, в каком состоянии "красно-белые" подходят к этому значимому моменту, а также о том, как Семак попытается отомстить Карпину за вылет из кубка, в нашем традиционном превью.
На данный момент, может показаться, "Ахмат" куда больше интересуется выездом в Красноярск, а не ближайшей игрой - если судить по количеству интервью и новостей, - но это, конечно, не так. Грозненцы в родных стенах в этом сезоне ещё не проигрывали (не считая игры в кубке) и наверняка захотят продлить эту тенденцию как минимум до конца 2018 года.
У ЦСКА восстановился Фернандес, но до полноценной обоймы состав всё равно не дотягивает - вновь отдыхает Дзагоев, на какое-то время вылетел Сигурдссон, который только-только нашёл себя в "армейском" коллективе, начал забивать и вообще действовать крайне продуктивно. Но с подобными трудностями Гончаренко давно уже примирился, и в любом случае большой проблемой эти потери не станут.
Пока в Лиге Наций выясняли, кто же из участников отправится в дивизион выше, а кто наоборот, опустится, с нашим "Уралом" вновь произошёл скандал. В общем доступе появилась информация о том, что летом клуб Григория Иванова (спорим, вы не удивлены?) проводил на Кипре договорные товарищеские матчи. Президент клуба из Екатеринбурга в привычной манере ("Что за бред?!") отверг подозрения.
У "Локомотива" все куда более позитивно. Сборники неплохо отдохнули, сидя на лавке в последнем матче у Черчесова (братья Миранчуки на двоих провели полтора часа против Германии, а против Швеции не вышли), "Локомотив" здорово поднялся в таблице после неудачного старта, а в Черкизово перед игрой выступит Дмитрий Маликов. Что ещё нужно для счастливой жизни футбольного клуба?
"Енисей" - главный ньюсмейкер последних недель. Сначала была шпионская история с Аленичевым - с безалкогольным пивом, слежкой клуба, задержанием, оскорблениями полицейских и развернутым комментарием самого тренера в прессе. Теперь всего говорят о переносе игры "Енисей" - "Ахмат" в манеж: в Красноярске уже очень холодно на улицах лежит снег, а в манеже играть никто не хочет, ведь там пыльно, тесно, да и вообще дышать невозможно.
Собственно, кто-то мог предположить, что в начале серьёзных холодов мы не обойдемся без вечной темы проблем расписания? Чья-то буйная голова решилась провести в декабре игру в Краноярске, а теперь все можно дружно валить на "Енисей" - клуб-де не может остановить стихию и организовать проведение матча на должном уровне. Так или иначе, бюро исполкома РФС решило позволить Красноярску играть под крышей, хотя только три недели назад спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин говорил, что клуб может использовать манеж только для матчей молодёжных команд.
Смена тренера башкирцев пошла команде на пользу - Кириченко сумел выстроить игру против московского "Спартака" так, что "красно-белые" уехали домой даже без ничьей. "Уфа" одержала уверенную и даже в некотором роде солидную победу: при Томарове в подобное поверить было практически невозможно.
Теперь уфимцам нужно идти дальше - из зоны прямого вылета они выбрались, но оторвались от идущего следом "Анжи" всего лишь на одно очко, так что говорить на данный момент о каком-то возрождении рановато. Впереди "Оренбург", с которым в плане стилистики "Уфе" будет играть гораздо тяжелее, - команда Федотова вряд ли будет действовать с позиции силы, что так любят сугубо разрушающие (типа "Уфы") футбольные коллективы.
"Рубин" не побеждает уже три игры. Казалось бы, матч против "Анжи" - идеальный момент для того, чтобы неудачную серию прервать, но Махачкала приучила нас к тому, чтобы может укусить более сильного и отобрать очки в любой момент. Опять же, при специфике "Рубина", который не очень любит атаковать позиционно, матч может сложиться совершенно по-разному: Адиев уже неоднократно доказывал, что в любых условиях его подопечные будут биться.
Казани придется обходиться без одного из своих важнейших игроков - Фёдора Кудряшова. Крайний защитник получил травму на сборах национальной команды в ближайшее время своим партнерам никак не поможет. Впрочем, по всем параметрам и без него "Рубин" должен выиграть.
Знаковое событие этого тура. Дебютирует Олег Кононов - новый главный тренер московского "Спартака". Причём делает он это при своих болельщиках, что безусловно накладывает дополнительное давление. Учитывая те цели, который Кононов поставил перед игроками, побеждать свежеиспеченному "спартаковцу" предстоит сразу же.
Всё это происходит на фоне продолжающихся неприятных разговоров вокруг народной команды. Болельщики все так же требуют выгнать из команды Дениса Глушакова и уж естественно оставить его без капитанской повязки, да и не все простили увольнение Карреры Федуну. Из малоприятного (для футболистов) - слухи, которые поползли на этой неделе: о том, что зимой "красно-белых" ждёт кадровая чистка. Из претендентов на вылет, в первую очередь, - Ханни и Луис Адриано.
Черевченко возвращается в премьер-лигу. Бывший тренер "Локомотива", пройдя через ФНЛ, вновь получает шанс в самом главном футбольном соревновании нашей страны. Ушёл из стана "железнодорожников" он со скандалом и до сих пор многие говорят, что Черевченко не тренер вовсе, а сверкнул в РПЛ благодаря тому, что был проводником идей Смородской. Что ж - есть возможность снять все вопросы.
Дебют получается чрезвычайно сложным. "Пушкари" едут в Краснодар к невероятно мощным "быкам" Мусаева. Шансов у туляков - если говорить откровенно - практически нет, но вдруг Черевченко сумеет настроить подопечных так, что они сходу порвут одну из лучших команд турнира?
У "Зенита" этой осенью большие проблемы. Причем не только с результатом, но с игрой. Неудачи команды Семака позволяют болельщикам других команд поверить, что питерцы в очередной раз станут "осенними" чемпионами, а потом уйдут на спад. Естественно, самому "Зениту" этого не хочется, так что до конца календарного года Семаку и его подопечным надо минимизировать потери очков.
А с "Ростовом" сделать это будет очень непросто. В недавней игре на кубок Карпин уже обыграл Семака, а теперь будет только сложнее - дончане намного хуже играют в домашних стенах, чем на выезде. В Санкт-Петербурге хозяевам придется в любом случае без оглядки брать инициативу на себя, а "Ростову" только этого и надо - так что "сине-бело-голубым" надо быть очень аккуратными.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Ахмат" - ЦСКА
Пятница, 18:00. Матч Премьер
Пятница, 18:00. Матч Премьер
На данный момент, может показаться, "Ахмат" куда больше интересуется выездом в Красноярск, а не ближайшей игрой - если судить по количеству интервью и новостей, - но это, конечно, не так. Грозненцы в родных стенах в этом сезоне ещё не проигрывали (не считая игры в кубке) и наверняка захотят продлить эту тенденцию как минимум до конца 2018 года.
У ЦСКА восстановился Фернандес, но до полноценной обоймы состав всё равно не дотягивает - вновь отдыхает Дзагоев, на какое-то время вылетел Сигурдссон, который только-только нашёл себя в "армейском" коллективе, начал забивать и вообще действовать крайне продуктивно. Но с подобными трудностями Гончаренко давно уже примирился, и в любом случае большой проблемой эти потери не станут.
"Локомотив" - "Урал"
Пятница, 20:30. Матч Премьер
Пятница, 20:30. Матч Премьер
Пока в Лиге Наций выясняли, кто же из участников отправится в дивизион выше, а кто наоборот, опустится, с нашим "Уралом" вновь произошёл скандал. В общем доступе появилась информация о том, что летом клуб Григория Иванова (спорим, вы не удивлены?) проводил на Кипре договорные товарищеские матчи. Президент клуба из Екатеринбурга в привычной манере ("Что за бред?!") отверг подозрения.
У "Локомотива" все куда более позитивно. Сборники неплохо отдохнули, сидя на лавке в последнем матче у Черчесова (братья Миранчуки на двоих провели полтора часа против Германии, а против Швеции не вышли), "Локомотив" здорово поднялся в таблице после неудачного старта, а в Черкизово перед игрой выступит Дмитрий Маликов. Что ещё нужно для счастливой жизни футбольного клуба?
Уже больше недели @DmitryMalikov строит планы собрать нас всех на «РЖД Арене».— ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 22, 2018
Поддерживаем маэстро и призываем вас не забыть взять на игру маму ?#ЛокоУрал уже завтра! pic.twitter.com/kvJwDZveiv
"Динамо" - "Енисей"
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Суббота, 14:00. Матч ТВ
"Енисей" - главный ньюсмейкер последних недель. Сначала была шпионская история с Аленичевым - с безалкогольным пивом, слежкой клуба, задержанием, оскорблениями полицейских и развернутым комментарием самого тренера в прессе. Теперь всего говорят о переносе игры "Енисей" - "Ахмат" в манеж: в Красноярске уже очень холодно на улицах лежит снег, а в манеже играть никто не хочет, ведь там пыльно, тесно, да и вообще дышать невозможно.
Собственно, кто-то мог предположить, что в начале серьёзных холодов мы не обойдемся без вечной темы проблем расписания? Чья-то буйная голова решилась провести в декабре игру в Краноярске, а теперь все можно дружно валить на "Енисей" - клуб-де не может остановить стихию и организовать проведение матча на должном уровне. Так или иначе, бюро исполкома РФС решило позволить Красноярску играть под крышей, хотя только три недели назад спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин говорил, что клуб может использовать манеж только для матчей молодёжных команд.
"Оренбург" - "Уфа"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Смена тренера башкирцев пошла команде на пользу - Кириченко сумел выстроить игру против московского "Спартака" так, что "красно-белые" уехали домой даже без ничьей. "Уфа" одержала уверенную и даже в некотором роде солидную победу: при Томарове в подобное поверить было практически невозможно.
Теперь уфимцам нужно идти дальше - из зоны прямого вылета они выбрались, но оторвались от идущего следом "Анжи" всего лишь на одно очко, так что говорить на данный момент о каком-то возрождении рановато. Впереди "Оренбург", с которым в плане стилистики "Уфе" будет играть гораздо тяжелее, - команда Федотова вряд ли будет действовать с позиции силы, что так любят сугубо разрушающие (типа "Уфы") футбольные коллективы.
"Анжи" - "Рубин"
Суббота, 19:00
Суббота, 19:00
"Рубин" не побеждает уже три игры. Казалось бы, матч против "Анжи" - идеальный момент для того, чтобы неудачную серию прервать, но Махачкала приучила нас к тому, чтобы может укусить более сильного и отобрать очки в любой момент. Опять же, при специфике "Рубина", который не очень любит атаковать позиционно, матч может сложиться совершенно по-разному: Адиев уже неоднократно доказывал, что в любых условиях его подопечные будут биться.
Казани придется обходиться без одного из своих важнейших игроков - Фёдора Кудряшова. Крайний защитник получил травму на сборах национальной команды в ближайшее время своим партнерам никак не поможет. Впрочем, по всем параметрам и без него "Рубин" должен выиграть.
"Спартак" - "Крылья Советов"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Знаковое событие этого тура. Дебютирует Олег Кононов - новый главный тренер московского "Спартака". Причём делает он это при своих болельщиках, что безусловно накладывает дополнительное давление. Учитывая те цели, который Кононов поставил перед игроками, побеждать свежеиспеченному "спартаковцу" предстоит сразу же.
Всё это происходит на фоне продолжающихся неприятных разговоров вокруг народной команды. Болельщики все так же требуют выгнать из команды Дениса Глушакова и уж естественно оставить его без капитанской повязки, да и не все простили увольнение Карреры Федуну. Из малоприятного (для футболистов) - слухи, которые поползли на этой неделе: о том, что зимой "красно-белых" ждёт кадровая чистка. Из претендентов на вылет, в первую очередь, - Ханни и Луис Адриано.
"Краснодар" - "Арсенал"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Черевченко возвращается в премьер-лигу. Бывший тренер "Локомотива", пройдя через ФНЛ, вновь получает шанс в самом главном футбольном соревновании нашей страны. Ушёл из стана "железнодорожников" он со скандалом и до сих пор многие говорят, что Черевченко не тренер вовсе, а сверкнул в РПЛ благодаря тому, что был проводником идей Смородской. Что ж - есть возможность снять все вопросы.
Дебют получается чрезвычайно сложным. "Пушкари" едут в Краснодар к невероятно мощным "быкам" Мусаева. Шансов у туляков - если говорить откровенно - практически нет, но вдруг Черевченко сумеет настроить подопечных так, что они сходу порвут одну из лучших команд турнира?
"Зенит" - "Ростов"
Воскресенье, 19:30. Матч ТВ
Воскресенье, 19:30. Матч ТВ
У "Зенита" этой осенью большие проблемы. Причем не только с результатом, но с игрой. Неудачи команды Семака позволяют болельщикам других команд поверить, что питерцы в очередной раз станут "осенними" чемпионами, а потом уйдут на спад. Естественно, самому "Зениту" этого не хочется, так что до конца календарного года Семаку и его подопечным надо минимизировать потери очков.
А с "Ростовом" сделать это будет очень непросто. В недавней игре на кубок Карпин уже обыграл Семака, а теперь будет только сложнее - дончане намного хуже играют в домашних стенах, чем на выезде. В Санкт-Петербурге хозяевам придется в любом случае без оглядки брать инициативу на себя, а "Ростову" только этого и надо - так что "сине-бело-голубым" надо быть очень аккуратными.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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