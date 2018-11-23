Дебют Кононова в "Спартаке", возможность реванша для Семака за кубок. Превью 15-го тура РПЛ

"Локомотив" - "Урал"

Пятница, 20:30. Матч Премьер

Уже больше недели @DmitryMalikov строит планы собрать нас всех на «РЖД Арене».

Поддерживаем маэстро и призываем вас не забыть взять на игру маму ?#ЛокоУрал уже завтра! pic.twitter.com/kvJwDZveiv