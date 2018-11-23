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Александр Канищев: Паредес всем своим видом показывает, что не хочет играть в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев считает, что питерцам стоит продавать Леандро Паредеса в другой клуб.

— С таким отношением, с которым играет Паредес, нужно отпустить и перекреститься. Тем более если за него дадут 25 миллионов. Конечно, Паредес – талантливый футболист, но он всем своим видом показывает, что играть здесь не хочет. Нет никакой самоотдачи и искры. Его лучше отпустить.

— Удаления Паредеса вызваны как раз тем, что он не хочет играть в России?

— Вполне может быть, что он демонстративно показывает свое безразличие. По крайней мере так выглядит со стороны.

"Спорт день за днем"
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 11:24
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#1  Серж1  Питер (Сегодня, 11:41)
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online
Болеет за:
«Зенит»
нет,если удаляется специально,надо не продавать,а гнобить на лавке
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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