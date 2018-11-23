Александр Канищев: Паредес всем своим видом показывает, что не хочет играть в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев считает, что питерцам стоит продавать Леандро Паредеса в другой клуб.— С таким отношением, с которым играет Паредес, нужно отпустить и перекреститься. Тем более если за него дадут 25 миллионов. Конечно, Паредес – талантливый футболист, но он всем своим видом показывает, что играть здесь не хочет. Нет никакой самоотдачи и искры. Его лучше отпустить.— Вполне может быть, что он демонстративно показывает свое безразличие. По крайней мере так выглядит со стороны.