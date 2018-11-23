Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще?

Наставник "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о претензиях к нему со стороны бывшего спортивного директора клуба Кирилла Котова.

"Пускай он что угодно отвечает, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если есть вопросы, пусть придёт и задаст мне. Если есть моменты, которые вызвали интерес, значит книга интересная, заинтересовала его. Кто он такой, этот Кирилл?", - сказал Семин.

Напомним, Кирилл Котов жестко ответил на обвинения в кумовстве от Семина в его автобиографии.

Rusfootball.info
Теги: Локомотив Семин
Вчера, 23:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
#2  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:53)
  • -2
  •  (2)

Котов ,ответил по делу....если Вы писатель...то должны быть и читатели....вот Он и прочитал...и ответил...а про Вашего сына ,всё по делу....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:35)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Паниковский развернулся, опустил голову и с криком « А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.