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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще?
Наставник "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о претензиях к нему со стороны бывшего спортивного директора клуба Кирилла Котова.
"Пускай он что угодно отвечает, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если есть вопросы, пусть придёт и задаст мне. Если есть моменты, которые вызвали интерес, значит книга интересная, заинтересовала его. Кто он такой, этот Кирилл?", - сказал Семин.
Напомним, Кирилл Котов жестко ответил на обвинения в кумовстве от Семина в его автобиографии.
Rusfootball.info
"Пускай он что угодно отвечает, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если есть вопросы, пусть придёт и задаст мне. Если есть моменты, которые вызвали интерес, значит книга интересная, заинтересовала его. Кто он такой, этот Кирилл?", - сказал Семин.
Напомним, Кирилл Котов жестко ответил на обвинения в кумовстве от Семина в его автобиографии.
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