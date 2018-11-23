Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще?

Наставник "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о претензиях к нему со стороны бывшего спортивного директора клуба Кирилла Котова."Пускай он что угодно отвечает, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если есть вопросы, пусть придёт и задаст мне. Если есть моменты, которые вызвали интерес, значит книга интересная, заинтересовала его. Кто он такой, этот Кирилл?", - сказал Семин.Напомним, Кирилл Котов жестко ответил на обвинения в кумовстве от Семина в его автобиографии.