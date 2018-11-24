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На каком месте завершит сезон "Локомотив"?
На каком месте завершит сезон "Локомотив"?



 

Постой, «паровоз»: «Урал» притормозил «Локомотив» и замахнулся на места в еврокубках

«Локомотив» после перерыва на матчи сборных уступил «Уралу», выдав бесшабашный матч, который совсем несвойственен командам Юрия Сёмина. Гости с Урала оказались менее расточительными, использовав практически все представившиеся моменты. Тем не менее, повода для паники у поклонников «Локо» нет. Rusfootball.info уверен, что москвичи сохраняю шансы на самые высокие места, включая первое.

Традиционно перерыв на матчи сборных сильнее всего бьёт по топ-клубам. Пока середняки и аутсайдеры, делегирующие в национальные команды 1-2 двух игроков, планомерно готовятся к возобновлению чемпионата, топам приходится задействовать дублирующие составы. Сложности сильнейших команд в такие периоды подтверждает и статистика: посмотрим, как сыграют в грядущий уикэнд условные «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Было понятно, что «Локо» с «Уралом» придётся крайне сложно. Во-первых, лидеры москвичей уже изрядно подустали после длинного сезона. Фактически половину игроков стартового состава «железнодорожников» составили футболисты, которые вернулись из своих сборных. Во-вторых, «Урал» в последнее время набрал отличный ход. В таком состоянии уральцы вполне могли рассчитывать на очки в гостевом матче с чемпионом.

Главная проблема «железнодорожников»

В прошлом сезоне «Локомотив» был одной из самых скучных команд российского чемпионата. Не зря известный комментатор Василий Уткин регулярно говорил, что это не «железнодорожники» выиграли турнир, а проиграли их конкуренты. Но, на самом деле, для чемпионства вовсе необязательно играть в фееричный футбол. Нет, гораздо важнее – умение набирать очки в матчах с командами, которые уступают тебе в классе. И большинство побед в таких матчах бывают невзрачными с небольшим преимуществом в счёте.

В прошлом, чемпионском, сезоне «Локомотив» здорово оборонялся. В 30 матчах чемпионата москвичи пропустили всего 21 мяч, забив 41 гол. Сейчас «железнодорожники», сыгравшие 14 матчей нового сезона, имеют разницу забитых пропущенных 20:14. То есть, с атакой более-менее у «Локо» всё в порядке, но оборона очень сильно хромает.

И это немного удивительно, учитывая, какое внимание Сёмин всегда уделяет данному компоненту игры. Более того, перед началом сезона москвичи лишь усилили эту линию, подписав контракт с Бенедиктом Хёведесом. Любопытно, что именно немец в итоге и привёз пенальти, с которого гости забили победный мяч. И этот «привоз» - не первый для Хёведеса в нынешнем сезоне. В общем-то, о не самой внятной трансферной кампании «Локо» мы уже говорили неоднократно.

Постой, «паровоз»: «Урал» притормозил «Локомотив» и замахнулся на места в еврокубках

Чемпион мира подарил пенальти "Уралу"


Но пока, всё же, не стоит ставить крест на том же самом Хёведесе. Очевидно, что новичкам требуется время, чтобы адаптироваться. А у «Локо» была едва ли не самая агрессивная трансферная кампания среди всех клубов РПЛ. Заметное обновление состава не всегда даёт мгновенные результаты.

Дилемма Фернандеша и Смолова

Игра «Локомотива» сейчас может сильно зависеть от нескольких ключевых игроков. Фёдор Смолов приобретался с прицелом на то, чтобы стать главным бомбардиром, человеком, который, как говорится, «делает разницу». Смолов, пропустивший длительный отрезок из-за травмы, ударно вошёл в игру и открыл счёт. Но на большее Фёдора уже не хватило. Более того, во втором тайме нападающий «Локо» фактически затерялся на поле. В англоязычном «твиттере» любители АПЛ обычно в таких ситуациях шутят, мол, кто из защитников спрятал в своём кармане незадачливого форварда.

Ещё одним игроком, способным приносить результат, является Мануэл Фернандеш. Но пока всё идёт к тому, что португалец ещё нескоро вернётся на свой уровень. Более того, далеко не факт, что он вообще ещё хоть раз сыграет за «Локо». До конца года москвичи сыграют ещё в Лиге чемпионов, но не стоит удивляться, если Юрий Сёмин вновь усадит провинившегося Ману на скамейку запасных. На фоне интервью агента Фернандеша, который утверждает, что «Локомотив» не доплатил премиальные футболисту, история выглядит и вовсе скверно.


Смолов и Хёведес - главные действующие лица в составе "Локо" в этом матче


Без Фернандеша «Локомотив» лишился креативности в атаке. Миранчуки после длинного сезона просто не готовы к тому, чтобы из матча в матч быть лидерами, Фарфан – не тот игрок, который самостоятельно тащит на себе команду. Скорее, перуанец является игроком эпизода, способным взорваться в нужный момент. Без Фернандеша «Локомотив» лишился своего мозга, центра атак, диспетчера. И если в матче с «Уралом» в атаке у москвичей итак многое получалось, то взламывать более структурированную оборону будет куда сложнее.

Безусловно, в составе «Локомотива» нужно обязательно выделить юного Романа Тугарёва. Даже Юрий Сёмин после окончания матча признал, что Тугарёва, возможно, не следовало менять. С уходом крайнего полузащитника-нападающего москвичи стали действовать куда менее агрессивно на фланге. Удивительно, что Тугарёв смотрелся куда интереснее Фарфана, который его и заменил. Не хочется бежать впереди паровоза, но присмотреться к этому парню нужно обязательно.

Не повод посыпать голову пеплом

Поражение от «Урала» стало неприятным сюрпризом, но и переоценивать его значимость не стоит. «Локо» во второй части сезона сохранит шансы на борьбу за самые высокие места. По составу «железнодорожники» являются одними из сильнейших в РПЛ. А за время зимней паузы и сборов москвичи должны прибавить во всех компонентах и, главное, в сыгранности, что особенно важно после такого масштабного обновления состава. Сейчас «Локо» необходимо докатиться до зимнего перерыва с минимальными потерями.


Эль-Кабир "Локо" прибил


Пока ни одна из команд РПЛ не выглядит гегемоном. «Зенит» вполне ожидаемо сбавил обороты в конце года, «Спартак» находится в кризисе, ЦСКА вряд ли сможет пройти весь сезон ровно, учитывая кадровые изменения. В этой ситуации, пожалуй, «Локо» стоит опасаться «Краснодар», который вполне готов к борьбе за чемпионство уже в нынешнем сезоне. Но, совершенно точно, подопечные Сёмина после зимы не будут аутсайдерами в борьбе за чемпионство. В то же время победа над «Уралом» могла бы стать хорошим подспорьем, учитывая, что «Зенит» в 14-м туре сыграет с «Ростовом», что чревато потерей очков лидера.

Чемпионат России

15 тур

Локомотив – Урал 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 26 Смолов, 1:1 – 31 Кулаков, 1:2 – 51, пенальти Эль-Кабир.

"Локомотив" – Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 57), Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77).
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бавин, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Ан. Миранчук (15), Ильин (25), Кулаков (75).

Фото - "Риа" и "Чемпионат"


Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Урал Сёмин Фернандеш Смолов Хёведес
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#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 01:06)
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Болеет за:
«Спартак»
«Локомотив» в заключительном туре перед зимним перерывом уступил «Уралу»

В смысле?! А 2-го декабря Спартак с кем играет?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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