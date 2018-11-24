Постой, «паровоз»: «Урал» притормозил «Локомотив» и замахнулся на места в еврокубках

Чемпион мира подарил пенальти "Уралу"

Смолов и Хёведес - главные действующие лица в составе "Локо" в этом матче

Эль-Кабир "Локо" прибил