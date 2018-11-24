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Жоаозинью: "Енисей" замыкает таблицу, но это очень сильная команда

Хавбек московского "Динамо" Жоаозиньо поделился мнением о предстоящем матче с "Енисеем".

"Главное - нам нельзя расслабляться. "Анжи" - это хороший пример, надо его держать в голове перед матчем. Несмотря на то, что "Енисей" замыкает таблицу, это очень сильная команда. Нам нельзя наступать на те же грабли, что и с "Анжи", нельзя недооценить соперника. Надо выйти и показать максимум того, что мы можем", - приводит слова Жоаозиньо пресс-служба "Динамо".
Теги: Динамо Жоазиньо Енисей
Сегодня, 12:48
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