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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ромашка" снова в деле, Ханни и Адриано дождались своего тренера. Оценки за игру "Спартак" - "Крылья"
Олегу Кононову достался идеальный соперник для дебюта: «Крылья» неизменно проигрывают даже находящимся в кризисе грандам, а тут ещё и Ханни с Луисом Адриано из этого состояния вышли. Rusfootball.info оценивает действия игроков матча «Спартака» с «Крыльями Советов» и не только (судьи вынудили).
Ребров - 3.0. Потащить такой удар от Корниленко было практически нереально, а другой работы Артёму и не представилось. Оценивать вратаря очень трудно.
Ещенко - 3.0, Комбаров – 2.5. Фланговые члены «Ромашки» более-менее надёжно отыграли сзади, хотя Комбаров несколько раз классически упускал соперников и мог привезти пенальти, но в атаке оба не впечатлили. Андрей завершил пару перспективных атак в первом тайме своими переводами, Комбаров же запомнился фирменным навесом на сетку чужих ворот.
Джикия - 3.5, Кутепов - 3.5. Сдержать слабейшее нападение лиги было не так уж сложно, с чем центральные защитники справились. Помимо гола «Крылья» не создали ничего – ну разве что Ткачука Кутепов в первом тайме разок проспал.
Фернандо - 3.5, Глушаков - 3.0. Денис очень здорово начал матч: бил, разгонял атаки, постоянно искал мяч и партнёров. Вскоре на первый план вышли другие игроки, но всё-таки капитан проявил себя лучше, чем в предыдущих матчах. Фернандо провёл нормальную игру и получил надбавку за начало победной голевой атаки.
Ломовицкий – 2.5, Ханни 4.5, Адриано 5.0, Зе Луиш 3.5. Много фоливший Александр был как никогда близок к триумфу, но штанга помешала Ломовицкому стать героем и закрепиться в основе при новом тренере. Зато Ханни с Адриано заиграли новыми красками: Cофьян сыграл лучший матч за «Спартак» и сравнял счёт, а Луис записал на свой счёт 1+2 и сделал все голы. Зе поучаствовал в двух главных, но всё-таки проиграл голевую борьбу Корниленко и был спасён Москалёвым от пенальти.
Мельгарехо 4.0, Зобнин, Попов - б/о. Вышел, забил победный – классический перфоманс для парагвайца. Попов за крохи своего игрового времени успел отдать голевую, а вот Зобнин лучше бы на поле не выходил. Остаётся надеяться, что один из лучших футболистов страны не сломался, а перестраховался.
Рыжиков - 2.5. В начале встречи был единственным в составе самарцев, кто играл в футбол – отбил удар Глушакова, постоянно страховал защитников выходами. Однако в итоге пропустил трижды, хотя партнёры должны были чуть-чуть помогать.
Тигиев - 2.5, Зотов - 2.0. В отсутствие Чичерина и Полуяхтова фланги обороны оказались уязвимыми зонами самарцев. Тигиев сыграл чуть надёжнее, хоть и не удержал Ханни в моменте с первым голом, а проблемы «Крыльев» на фланге его тёзки были более систематическими. Пропуск голевой передачи Адриано на Мельгарехо между ног – отдельный жирный минус.
Самарджич - 2.5, Рохель - 2.0. Директор по развитию «Крыльев», представляя Рохеля, рассказал про своего друга-агента, благодаря которому и удалось заманить в Самару «нового Година». Агустину удалось пустить пыль в глаза и комментаторам: они хвалили его даже после того, как он допустил выход Зе Луиша 1 на 1, но на деле уругваец в своём стиле регулярно терял позицию и похоронил надежды привозом третьего гола. Самарджич смотрелся солиднее, но хвалить его тоже не за что.
Башкиров 2.0, Антон 2.5. Повис на карточке из-за неуёмного желания ещё у чужой штрафной, дважды пытался заработать вторую, но, что хуже, начал победную атаку «Спартака». В концовке впервые за год попал в створ, размяв Реброва. Антон выдал пару неплохих передач, но очень долго возился с мячом, порой обрезал и не доводил подачи до партнёров.
Канунников – б/о, Ткачук 4.0, Яковлев 2.5. Потеря Максима не прибила «Крылья», поскольку Ткачук сразу активно вошёл в игру, стал тащить мяч вперёд и в конце концов был вознагрждён за труды голом Корниленко. Яковлев же ничем, кроме прерванного Джикией прострела, не запомнился.
Шейдаев 3.0, Корниленко 3.5. Пара самарских форвардов неплохо взаимодействовала. Рамиль стал участником обоих спорных эпизодов в штрафной «Спартака», Корниленко и вовсе забил (пусть из небольшого офсайда), но полное отсутствие других моментов не даёт поставить нападающим больше.
Соболев 2.5, Молло 2.5. Замены Божовича не сработали: Соболев не смог усилить игру, лучше бы на поле оставался уставший Корниленко. Молло долго восстанавливался после травмы и уже не наберёт форму до конца года.
Бригада Москалёва – 1.0. Гол «Крыльев» был забит из офсайда, Башкиров наиграл на красную. Руки Зе Луиша в штрафной судья вовсе не заметил, подумав, что Рамиль сам направил мяч за лицевую и не назначив даже углового. За падение Шейдаева поставить 11-метровый можно было хотя бы по совокупности с тем моментом. «Спартак» не играл хорошо, «Крылья» действовали слабо, но худшей была всё-таки судейская команда.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак», ФК «Крылья Советов»
«Спартак»
Ребров - 3.0. Потащить такой удар от Корниленко было практически нереально, а другой работы Артёму и не представилось. Оценивать вратаря очень трудно.
Ещенко - 3.0, Комбаров – 2.5. Фланговые члены «Ромашки» более-менее надёжно отыграли сзади, хотя Комбаров несколько раз классически упускал соперников и мог привезти пенальти, но в атаке оба не впечатлили. Андрей завершил пару перспективных атак в первом тайме своими переводами, Комбаров же запомнился фирменным навесом на сетку чужих ворот.
Джикия - 3.5, Кутепов - 3.5. Сдержать слабейшее нападение лиги было не так уж сложно, с чем центральные защитники справились. Помимо гола «Крылья» не создали ничего – ну разве что Ткачука Кутепов в первом тайме разок проспал.
Фернандо - 3.5, Глушаков - 3.0. Денис очень здорово начал матч: бил, разгонял атаки, постоянно искал мяч и партнёров. Вскоре на первый план вышли другие игроки, но всё-таки капитан проявил себя лучше, чем в предыдущих матчах. Фернандо провёл нормальную игру и получил надбавку за начало победной голевой атаки.
Ломовицкий – 2.5, Ханни 4.5, Адриано 5.0, Зе Луиш 3.5. Много фоливший Александр был как никогда близок к триумфу, но штанга помешала Ломовицкому стать героем и закрепиться в основе при новом тренере. Зато Ханни с Адриано заиграли новыми красками: Cофьян сыграл лучший матч за «Спартак» и сравнял счёт, а Луис записал на свой счёт 1+2 и сделал все голы. Зе поучаствовал в двух главных, но всё-таки проиграл голевую борьбу Корниленко и был спасён Москалёвым от пенальти.
Мельгарехо 4.0, Зобнин, Попов - б/о. Вышел, забил победный – классический перфоманс для парагвайца. Попов за крохи своего игрового времени успел отдать голевую, а вот Зобнин лучше бы на поле не выходил. Остаётся надеяться, что один из лучших футболистов страны не сломался, а перестраховался.
«Крылья Советов»
Рыжиков - 2.5. В начале встречи был единственным в составе самарцев, кто играл в футбол – отбил удар Глушакова, постоянно страховал защитников выходами. Однако в итоге пропустил трижды, хотя партнёры должны были чуть-чуть помогать.
Тигиев - 2.5, Зотов - 2.0. В отсутствие Чичерина и Полуяхтова фланги обороны оказались уязвимыми зонами самарцев. Тигиев сыграл чуть надёжнее, хоть и не удержал Ханни в моменте с первым голом, а проблемы «Крыльев» на фланге его тёзки были более систематическими. Пропуск голевой передачи Адриано на Мельгарехо между ног – отдельный жирный минус.
Самарджич - 2.5, Рохель - 2.0. Директор по развитию «Крыльев», представляя Рохеля, рассказал про своего друга-агента, благодаря которому и удалось заманить в Самару «нового Година». Агустину удалось пустить пыль в глаза и комментаторам: они хвалили его даже после того, как он допустил выход Зе Луиша 1 на 1, но на деле уругваец в своём стиле регулярно терял позицию и похоронил надежды привозом третьего гола. Самарджич смотрелся солиднее, но хвалить его тоже не за что.
Башкиров 2.0, Антон 2.5. Повис на карточке из-за неуёмного желания ещё у чужой штрафной, дважды пытался заработать вторую, но, что хуже, начал победную атаку «Спартака». В концовке впервые за год попал в створ, размяв Реброва. Антон выдал пару неплохих передач, но очень долго возился с мячом, порой обрезал и не доводил подачи до партнёров.
Канунников – б/о, Ткачук 4.0, Яковлев 2.5. Потеря Максима не прибила «Крылья», поскольку Ткачук сразу активно вошёл в игру, стал тащить мяч вперёд и в конце концов был вознагрждён за труды голом Корниленко. Яковлев же ничем, кроме прерванного Джикией прострела, не запомнился.
Шейдаев 3.0, Корниленко 3.5. Пара самарских форвардов неплохо взаимодействовала. Рамиль стал участником обоих спорных эпизодов в штрафной «Спартака», Корниленко и вовсе забил (пусть из небольшого офсайда), но полное отсутствие других моментов не даёт поставить нападающим больше.
Соболев 2.5, Молло 2.5. Замены Божовича не сработали: Соболев не смог усилить игру, лучше бы на поле оставался уставший Корниленко. Молло долго восстанавливался после травмы и уже не наберёт форму до конца года.
Бригада Москалёва – 1.0. Гол «Крыльев» был забит из офсайда, Башкиров наиграл на красную. Руки Зе Луиша в штрафной судья вовсе не заметил, подумав, что Рамиль сам направил мяч за лицевую и не назначив даже углового. За падение Шейдаева поставить 11-метровый можно было хотя бы по совокупности с тем моментом. «Спартак» не играл хорошо, «Крылья» действовали слабо, но худшей была всё-таки судейская команда.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак», ФК «Крылья Советов»
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