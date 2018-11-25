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"Ромашка" снова в деле, Ханни и Адриано дождались своего тренера. Оценки за игру "Спартак" - "Крылья"

Олегу Кононову достался идеальный соперник для дебюта: «Крылья» неизменно проигрывают даже находящимся в кризисе грандам, а тут ещё и Ханни с Луисом Адриано из этого состояния вышли. Rusfootball.info оценивает действия игроков матча «Спартака» с «Крыльями Советов» и не только (судьи вынудили).



«Спартак»

Ребров - 3.0. Потащить такой удар от Корниленко было практически нереально, а другой работы Артёму и не представилось. Оценивать вратаря очень трудно.

Ещенко - 3.0, Комбаров – 2.5. Фланговые члены «Ромашки» более-менее надёжно отыграли сзади, хотя Комбаров несколько раз классически упускал соперников и мог привезти пенальти, но в атаке оба не впечатлили. Андрей завершил пару перспективных атак в первом тайме своими переводами, Комбаров же запомнился фирменным навесом на сетку чужих ворот.

Джикия - 3.5, Кутепов - 3.5. Сдержать слабейшее нападение лиги было не так уж сложно, с чем центральные защитники справились. Помимо гола «Крылья» не создали ничего – ну разве что Ткачука Кутепов в первом тайме разок проспал.

Фернандо - 3.5, Глушаков - 3.0. Денис очень здорово начал матч: бил, разгонял атаки, постоянно искал мяч и партнёров. Вскоре на первый план вышли другие игроки, но всё-таки капитан проявил себя лучше, чем в предыдущих матчах. Фернандо провёл нормальную игру и получил надбавку за начало победной голевой атаки.

Ломовицкий – 2.5, Ханни 4.5, Адриано 5.0, Зе Луиш 3.5. Много фоливший Александр был как никогда близок к триумфу, но штанга помешала Ломовицкому стать героем и закрепиться в основе при новом тренере. Зато Ханни с Адриано заиграли новыми красками: Cофьян сыграл лучший матч за «Спартак» и сравнял счёт, а Луис записал на свой счёт 1+2 и сделал все голы. Зе поучаствовал в двух главных, но всё-таки проиграл голевую борьбу Корниленко и был спасён Москалёвым от пенальти.



Мельгарехо 4.0, Зобнин, Попов - б/о. Вышел, забил победный – классический перфоманс для парагвайца. Попов за крохи своего игрового времени успел отдать голевую, а вот Зобнин лучше бы на поле не выходил. Остаётся надеяться, что один из лучших футболистов страны не сломался, а перестраховался.

«Крылья Советов»

Рыжиков - 2.5. В начале встречи был единственным в составе самарцев, кто играл в футбол – отбил удар Глушакова, постоянно страховал защитников выходами. Однако в итоге пропустил трижды, хотя партнёры должны были чуть-чуть помогать.

Тигиев - 2.5, Зотов - 2.0. В отсутствие Чичерина и Полуяхтова фланги обороны оказались уязвимыми зонами самарцев. Тигиев сыграл чуть надёжнее, хоть и не удержал Ханни в моменте с первым голом, а проблемы «Крыльев» на фланге его тёзки были более систематическими. Пропуск голевой передачи Адриано на Мельгарехо между ног – отдельный жирный минус.

Самарджич - 2.5, Рохель - 2.0. Директор по развитию «Крыльев», представляя Рохеля, рассказал про своего друга-агента, благодаря которому и удалось заманить в Самару «нового Година». Агустину удалось пустить пыль в глаза и комментаторам: они хвалили его даже после того, как он допустил выход Зе Луиша 1 на 1, но на деле уругваец в своём стиле регулярно терял позицию и похоронил надежды привозом третьего гола. Самарджич смотрелся солиднее, но хвалить его тоже не за что.

Башкиров 2.0, Антон 2.5. Повис на карточке из-за неуёмного желания ещё у чужой штрафной, дважды пытался заработать вторую, но, что хуже, начал победную атаку «Спартака». В концовке впервые за год попал в створ, размяв Реброва. Антон выдал пару неплохих передач, но очень долго возился с мячом, порой обрезал и не доводил подачи до партнёров.

Канунников – б/о, Ткачук 4.0, Яковлев 2.5. Потеря Максима не прибила «Крылья», поскольку Ткачук сразу активно вошёл в игру, стал тащить мяч вперёд и в конце концов был вознагрждён за труды голом Корниленко. Яковлев же ничем, кроме прерванного Джикией прострела, не запомнился.

"Ромашка" снова в деле, Ханни и Адриано дождались своего тренера. Оценки за игру "Спартак" - "Крылья"


Шейдаев 3.0, Корниленко 3.5. Пара самарских форвардов неплохо взаимодействовала. Рамиль стал участником обоих спорных эпизодов в штрафной «Спартака», Корниленко и вовсе забил (пусть из небольшого офсайда), но полное отсутствие других моментов не даёт поставить нападающим больше.

Соболев 2.5, Молло 2.5. Замены Божовича не сработали: Соболев не смог усилить игру, лучше бы на поле оставался уставший Корниленко. Молло долго восстанавливался после травмы и уже не наберёт форму до конца года.

Бригада Москалёва – 1.0. Гол «Крыльев» был забит из офсайда, Башкиров наиграл на красную. Руки Зе Луиша в штрафной судья вовсе не заметил, подумав, что Рамиль сам направил мяч за лицевую и не назначив даже углового. За падение Шейдаева поставить 11-метровый можно было хотя бы по совокупности с тем моментом. «Спартак» не играл хорошо, «Крылья» действовали слабо, но худшей была всё-таки судейская команда.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК «Спартак», ФК «Крылья Советов»
Теги: Спартак Крылья Советов Адриано Ханни
Сегодня, 17:00
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#5  vertel  латвия (Сегодня, 18:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всегда говорил, что Мельгарехо и Ханни- самые недооценённые игроки в РПЛ. И нечего скрывать, что Мельгарехо и в Зените бы пригодился.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#4  filossof  Ставропольский край (Сегодня, 17:26)
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Realist2000,
Согласен полностью.


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"Те, кто носит шоры, пусть помнят, что в комплект входят еще удила и кнут.“- С.Е.Лец
Регистрация: 4.05.2007 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 17:09)
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Ребров переоценен-этот мяч он должен был брать(среагировал с запозданием,причем еще сделал шажок с остановкой).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
Доколе будет, мля!? Пока ВАР не поставят, так и будем окуевать от мразотного судейства.

ты про гол Корниленко? Да, его надо отменять. Тогда пенальти бы не было, ибо игра пошла в другом русле бы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:02)
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Болеет за:
«Ростов»
Доколе будет, мля!? Пока ВАР не поставят, так и будем окуевать от мразотного судейства.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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