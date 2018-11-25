Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (3:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.Хочу поздравить Олега Кононова с хорошим дебютом! Команда забила три мяча в его первой игре, и мне "Спартак" в целом понравился. Дело не только в победе, но и в настрое игроков, у которых сегодня было видно желание играть в футбол. А если есть желание, ты выходишь на поле и показываешь характер, и этим команда мне сегодня понравилась.Что мне понравилось ещё, так это то, что Кононов не стал ничего ломать, я этому даже удивился. Сегодня сыграли и Комбаров, и Глушаков, и Ещенко... и у команды присутствовал рисунок игры. Всё это помогает говорить о Кононове в положительном ключе. Посмотрим, что будет дальше.У меня есть вопрос, который не основан на том, в чью сторону был не назначен пенальти: почему вообще работают такие арбитры? Ещё раз говорю о необходимости введения системы ВАР, мы без этого никуда не денемся, и когда судья просмотрит спорные эпизоды - вопросов возникать ни у кого не будет. А эпизод с Зе Луишем мог перевернуть ход игры, нам остаётся только гадать. Моё мнение однозначно: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру.Начнём с того, что по Конституции РФ Денис Глушаков имеет право на работу, и он работает профессиональным футболистом. Болельщики должны это понимать. Игрока можно любить или не любить, и, прямо говоря, у меня нет большой любви к Глушакову, Комбарову или Ещенко. Но они делают свою работу, и ответственность за качество их работы несёт главный тренер, он отвечает и за их подготовку, и за результат.Если вы назначили на пост главного тренера Кононова, а болельщики встретили нового специалиста аплодисментами, значит, и его решениям нужно доверять, его видение игры нужно уважать.Любой отдельно взятый футболист не может нравится всем, и у каждого может быть мнение на тему его игры. Есть болельщики, которые в категоричной форме настроены против того же Глушакова или Комбарова... профессиональным футболистам в этом случае свою правоту остаётся доказывать на своём поле. Не нужно никому отвечать словами, отвечайте игрой, делайте свою работу честно и профессионально. Сегодня перечисленные футболисты сыграли нормально, у меня претензий к ним нет. И я не защищаю конкретных лиц, я защищаю систему: очень уважаю болельщиков, футболисты играют для них, но травлю и спекуляции нужно прекратить.