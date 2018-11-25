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Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру

Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (3:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Хочу поздравить Олега Кононова с хорошим дебютом! Команда забила три мяча в его первой игре, и мне "Спартак" в целом понравился. Дело не только в победе, но и в настрое игроков, у которых сегодня было видно желание играть в футбол. А если есть желание, ты выходишь на поле и показываешь характер, и этим команда мне сегодня понравилась.

Что мне понравилось ещё, так это то, что Кононов не стал ничего ломать, я этому даже удивился. Сегодня сыграли и Комбаров, и Глушаков, и Ещенко... и у команды присутствовал рисунок игры. Всё это помогает говорить о Кононове в положительном ключе. Посмотрим, что будет дальше.

- О попадании мяча в руку Зе Луиша:

У меня есть вопрос, который не основан на том, в чью сторону был не назначен пенальти: почему вообще работают такие арбитры? Ещё раз говорю о необходимости введения системы ВАР, мы без этого никуда не денемся, и когда судья просмотрит спорные эпизоды - вопросов возникать ни у кого не будет. А эпизод с Зе Луишем мог перевернуть ход игры, нам остаётся только гадать. Моё мнение однозначно: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру.

- Об отношении болельщиков "Спартака" к Денису Глушакову:

Начнём с того, что по Конституции РФ Денис Глушаков имеет право на работу, и он работает профессиональным футболистом. Болельщики должны это понимать. Игрока можно любить или не любить, и, прямо говоря, у меня нет большой любви к Глушакову, Комбарову или Ещенко. Но они делают свою работу, и ответственность за качество их работы несёт главный тренер, он отвечает и за их подготовку, и за результат.Если вы назначили на пост главного тренера Кононова, а болельщики встретили нового специалиста аплодисментами, значит, и его решениям нужно доверять, его видение игры нужно уважать.

Любой отдельно взятый футболист не может нравится всем, и у каждого может быть мнение на тему его игры. Есть болельщики, которые в категоричной форме настроены против того же Глушакова или Комбарова... профессиональным футболистам в этом случае свою правоту остаётся доказывать на своём поле. Не нужно никому отвечать словами, отвечайте игрой, делайте свою работу честно и профессионально. Сегодня перечисленные футболисты сыграли нормально, у меня претензий к ним нет. И я не защищаю конкретных лиц, я защищаю систему: очень уважаю болельщиков, футболисты играют для них, но травлю и спекуляции нужно прекратить.
Теги: Рейнгольд Спартак Крылья Советов
Сегодня, 17:00
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13
(9)
#13  Skald   (Сегодня, 18:14)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем нам эти дорогостоящие системы, когда на обычном повторе всё видно?! Известно зачем...
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#12  капля никотина  Москва (Сегодня, 17:34)
  • +2
  •  (6)

Мощный старик - его не проведешь. Он в корень зрит.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#11  diego milito 22   (Сегодня, 17:32)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Там мяч попал в руку за пределами поля.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  utekay  Россия (Сегодня, 17:27)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Позор Спартаку! confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#9  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 17:26)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
ну возможно ещё повод...Этого будет достаточно.

- там поводов с нашими судьями и не сосчитать, млять smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#8  Шмайхель   (Сегодня, 17:24)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
если смотреть все косяки - минимум еще тайм добавлять, млять
Все косяки просматривать и не надо . Возможное взятие ворот - пересёк ,или нет мяч линию ворот...,назначение пенальти - было нарушение в штрафной , до неё ,или симуляция игрока...,ну возможно ещё повод для прямой красной . Этого будет достаточно.

Цитата: ПавКо
ВАР - видео-ассист-рефери
ВАР - продажная ,казёл ты! )


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 17:18)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Журналист, расшифруй, пожалуйста, аббревиатуру

ВАР - видео-ассист-рефери... сидит комната помощников и пялиться в мониторы со всех ракурсов - поможет ли у нас? не факт! так как просматривают по практике лишь процентов 10-15 реально спорных ситуаций smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 17:17)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший ты мужик, дядя Валера, а вот не понимаешь, что твой клуб будет первым в списке Против этой ВАР. Он и жив то еще только потому, что этой ВАР нету.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 17:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Ещё раз говорю о необходимости введения системы ВАР,мы без этого никуда е денемся, и когда судья просмотрит спорные эпизоды - вопросов возникать ни у кого не будет.


Журналист, расшифруй, пожалуйста, аббревиатуру, которую я выделил жирным.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 17:09)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: РЕЙН
...почему вообще работают такие арбитры?

да, ведь мерзостный остаток от судейства не из-за пенальти, а ваще от
типа качества всей работы Москалькова rage

- и от чего спасет ВАР с такими судьями? если смотреть все косяки - минимум еще тайм добавлять, млять rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#3  KARASS   (Сегодня, 17:08)
  • +1
  •  (9)

ну на конец то деда просто прозрел wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:06)
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ни один голубой журналист пока не спросил про неправильный гол Корниленко. Ни один. Коньюктурщики голубопульные.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:02)
  • -10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
понеслись ветераны по кочкам...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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