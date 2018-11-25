Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:00
Олег Кононов: у Зобнина – колено (5)
Олег Кононов: у Зобнина – колено (5)
17:43
Владимир Левитин: во втором тайме ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают (16)
Владимир Левитин: во втором тайме ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают (16)
17:14
Андрей Червиченко: игроки "Спартака" после гола побежали обнимать Кононова, а стоило бежать и целовать арбитра (19)
Андрей Червиченко: игроки "Спартака" после гола побежали обнимать Кононова, а стоило бежать и целовать арбитра (19)
17:00
Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру (13)
Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру (13)
17:00
"Ромашка" снова в деле, Ханни и Адриано дождались своего тренера. Оценки за игру "Спартак" - "Крылья" (5)
"Ромашка" снова в деле, Ханни и Адриано дождались своего тренера. Оценки за игру "Спартак" - "Крылья" (5)
16:44
Денис Бояринцев: яркой игры не было, но "Спартак" продемонстрировал характер и добился важной победы (1)
Денис Бояринцев: яркой игры не было, но "Спартак" продемонстрировал характер и добился важной победы (1)
15:58
Больше, чем футбол: финал Кубка Либертадорес превратил Буэнос-Айрес в зону боевых действий (3)
Больше, чем футбол: финал Кубка Либертадорес превратил Буэнос-Айрес в зону боевых действий (3)
15:56
"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями" в первом матче под руководством Кононова (115)
"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями" в первом матче под руководством Кононова (115)
13:17
Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии (1)
Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии (1)
12:09
Полузащитник "Боки Хуниорс": финал должен быть похож на праздник, а превратился в зону боевых действий
Полузащитник "Боки Хуниорс": финал должен быть похож на праздник, а превратился в зону боевых действий
Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (3:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Хочу поздравить Олега Кононова с хорошим дебютом! Команда забила три мяча в его первой игре, и мне "Спартак" в целом понравился. Дело не только в победе, но и в настрое игроков, у которых сегодня было видно желание играть в футбол. А если есть желание, ты выходишь на поле и показываешь характер, и этим команда мне сегодня понравилась.
Что мне понравилось ещё, так это то, что Кононов не стал ничего ломать, я этому даже удивился. Сегодня сыграли и Комбаров, и Глушаков, и Ещенко... и у команды присутствовал рисунок игры. Всё это помогает говорить о Кононове в положительном ключе. Посмотрим, что будет дальше.
- О попадании мяча в руку Зе Луиша:
У меня есть вопрос, который не основан на том, в чью сторону был не назначен пенальти: почему вообще работают такие арбитры? Ещё раз говорю о необходимости введения системы ВАР, мы без этого никуда не денемся, и когда судья просмотрит спорные эпизоды - вопросов возникать ни у кого не будет. А эпизод с Зе Луишем мог перевернуть ход игры, нам остаётся только гадать. Моё мнение однозначно: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру.
- Об отношении болельщиков "Спартака" к Денису Глушакову:
Начнём с того, что по Конституции РФ Денис Глушаков имеет право на работу, и он работает профессиональным футболистом. Болельщики должны это понимать. Игрока можно любить или не любить, и, прямо говоря, у меня нет большой любви к Глушакову, Комбарову или Ещенко. Но они делают свою работу, и ответственность за качество их работы несёт главный тренер, он отвечает и за их подготовку, и за результат.Если вы назначили на пост главного тренера Кононова, а болельщики встретили нового специалиста аплодисментами, значит, и его решениям нужно доверять, его видение игры нужно уважать.
Любой отдельно взятый футболист не может нравится всем, и у каждого может быть мнение на тему его игры. Есть болельщики, которые в категоричной форме настроены против того же Глушакова или Комбарова... профессиональным футболистам в этом случае свою правоту остаётся доказывать на своём поле. Не нужно никому отвечать словами, отвечайте игрой, делайте свою работу честно и профессионально. Сегодня перечисленные футболисты сыграли нормально, у меня претензий к ним нет. И я не защищаю конкретных лиц, я защищаю систему: очень уважаю болельщиков, футболисты играют для них, но травлю и спекуляции нужно прекратить.
- Об игре:
Хочу поздравить Олега Кононова с хорошим дебютом! Команда забила три мяча в его первой игре, и мне "Спартак" в целом понравился. Дело не только в победе, но и в настрое игроков, у которых сегодня было видно желание играть в футбол. А если есть желание, ты выходишь на поле и показываешь характер, и этим команда мне сегодня понравилась.
Что мне понравилось ещё, так это то, что Кононов не стал ничего ломать, я этому даже удивился. Сегодня сыграли и Комбаров, и Глушаков, и Ещенко... и у команды присутствовал рисунок игры. Всё это помогает говорить о Кононове в положительном ключе. Посмотрим, что будет дальше.
- О попадании мяча в руку Зе Луиша:
У меня есть вопрос, который не основан на том, в чью сторону был не назначен пенальти: почему вообще работают такие арбитры? Ещё раз говорю о необходимости введения системы ВАР, мы без этого никуда не денемся, и когда судья просмотрит спорные эпизоды - вопросов возникать ни у кого не будет. А эпизод с Зе Луишем мог перевернуть ход игры, нам остаётся только гадать. Моё мнение однозначно: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру.
- Об отношении болельщиков "Спартака" к Денису Глушакову:
Начнём с того, что по Конституции РФ Денис Глушаков имеет право на работу, и он работает профессиональным футболистом. Болельщики должны это понимать. Игрока можно любить или не любить, и, прямо говоря, у меня нет большой любви к Глушакову, Комбарову или Ещенко. Но они делают свою работу, и ответственность за качество их работы несёт главный тренер, он отвечает и за их подготовку, и за результат.Если вы назначили на пост главного тренера Кононова, а болельщики встретили нового специалиста аплодисментами, значит, и его решениям нужно доверять, его видение игры нужно уважать.
Любой отдельно взятый футболист не может нравится всем, и у каждого может быть мнение на тему его игры. Есть болельщики, которые в категоричной форме настроены против того же Глушакова или Комбарова... профессиональным футболистам в этом случае свою правоту остаётся доказывать на своём поле. Не нужно никому отвечать словами, отвечайте игрой, делайте свою работу честно и профессионально. Сегодня перечисленные футболисты сыграли нормально, у меня претензий к ним нет. И я не защищаю конкретных лиц, я защищаю систему: очень уважаю болельщиков, футболисты играют для них, но травлю и спекуляции нужно прекратить.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.