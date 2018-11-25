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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Победное начало с нотками судейского скандала - о дебюте Кононова в "Спартаке"
В первом официальном матче под руководством нового главного тренера "красно-белые" пропустили первыми и рисковали быстро устроиться на 0:2, если бы Москалев не допустил грубую ошибку и назначил пенальти за игру Зе Луиша рукой в своей штрафной. Но, проявив свои волевые качества, "Спартак" нашел в себе силы ответить "Крыльям" сразу тремя забитыми мячами и одержал трудовую победу. Rusfootball.info разбирает дебют Кононова.
Именно подобные комментарии стали появляться в достаточно большом количестве сразу после объявления составов. Фанаты "Спартака" увидели, что Кононов решил выпустить практически всю старую гвардию в лице Реброва, Ещенко, Комбарова и остающегося капитаном Глушакова - отсюда и пошла не самая позитивная реакция. Сложно сказать, была ли она ожидаемой и логичной. Олег Георгиевич открыто заявляет о том, что он верит в абсолютно каждого игрока, а в основе будут именно те из них, кто лучше готов прямо сейчас. Это кажется абсолютно справедливым, но болельщики пока еще уверены в том, что без пресловутой "Ромашки" их любимой команде будет лучше.
Кононов считает иначе и не поддается давлению общественности. Хотя сразу после назначения казалось, что он все-таки будет делать такие шаги, которые исключительно понравятся фанатам. Например, вести разговоры о желании вернуть "Спартаку" легендарный стиль Бескова и Романцева, вернуть тот самый спартаковский футбол. Фразы об этом были невероятно частыми и местами даже излишними. Рождалось ощущение, что Кононов просто говорит ровно то, что хотят слышать болельщики. После сегодняшнего выбора стартового состава подобных ощущений стало меньше.
Первые минут 15 "Спартак" провел здорово. Даже непривычно. Команда с самого стартового свистка побежала вперед, начала создавать моменты, бить по воротам, зарабатывать угловые. Если бы удалось забить, я бы смело сказал, что это идеальный вариант начала встречи. И ведь "Крылья" не пропустили только благодаря спасениям Рыжикова. Но, как выяснилось, запал "красно-белых" был вызван больше эмоциями - к середине первого тайма он практически полностью иссяк. Игра стала абсолютно равной. Возможно, некое преимущество даже можно отдать "самарцам".
"Спартаковцы" заметно подустали, и отсутствие особых скоростей им не удавалось заменить удачными командными взаимодействиями. В центре поля не хватало игрока, который мог бы выступить в роли эдакого мозгового центра, распределяющим атаки и отвечающим за их направление. Правый фланг полностью бездействовал. На левом было оживление за счет Ханни, который старался вести игру команды и отдавал неплохие передачи, но этого было недостаточно. Тем более что Комбаров периодически портил картину своими неаккуратными действиями. Вывод по итогам первого тайма был вполне очевидным - Кононов еще не успел изменить игру "Спартака".
Перед переход к событиям второй половины сделаем небольшую, но важную перебивку. Знаковым изменением в составе "Спартака" сегодня стало практически полное отсутствие молодых игроков. Единственным, кто получил место в основе, стал Ломовицкий. Кононов заявлял, что молодежь должна доказывать свою состоятельность и что ее нужно вводить постепенно. Своим шансом проявить себя перед новым тренером Ломовицкий не воспользовался. Вполне вероятно, что в следующей игре он окажется в запасе.
Александр был совсем не приметен и, как мы уже сказали, делал правый фланг "Спартака" абсолютно бездейственным. Да, в его исполнении были две яркие вспышки - дальний удар после 30-й минуты и попадание в штангу в начале второго тайма. Но в остальном он был в тени не только себя, но и всех остальных игроков. Вышедший вместо него Мельгарехо наглядно показал, как Ломовицкий должен был вскрывать левый фланг обороны "Крыльев".
Впрочем, до выхода Лоренцо случился пропущенный гол. Корниленко отправил мяч в сетку ворот "красно-белых" после передачи Ткачука после розыгрыша штрафного, назначенного после фола Глушакова. "Спартак" оказался в роли догоняющего, и нам предстояло понять, как он на это отреагирует. Первым, что логично, начал изменять ситуацию к лучшему Кононов. Он как раз убрал Ломовицкого и выпустил Мельгарехо. Далее свое слово сказали уже игроки.
Роль заводилы на себя взял Адриано, который в течение буквально пары минут создал для своих товарищей два гола. Сначала он после лихой стеночки с Зе Луишем выдал идеальный пас на дальнюю штангу на Ханни. Затем он своевременно и точно вывел на ударную позицию Мельгарехо. В обоих случаях партнерам Адриано оставалось только попасть в створ, что они с внешней легкостью и сделали. "Спартак" моментально мобилизировался и завелся после пропущенного гола, ответив быстрым дуплетом и еще несколькими отличными моментами. При этом у своих ворот "красно-белые" не позволили создать абсолютно ничего, спокойно доведя матч до победы с еще одним забитым мячом в самом конце.
Впрочем, возможно, никакого проявления волевых качеств и не случилось бы. Через несколько минут после гола Корниленко "Крылья" должны были получить право пробить пенальти за игру Зе Луиша рукой в своей штрафной. Счет 0:2 в пользу гостей мог бы стать приговором для "Спартака", но ошибка Москалева, не увидевшего явное нарушение правил, помогла хозяевам. Любопытно, что главный судья не просто не назначил пенальти - он не заметил даже игры рукой. Такой вывод можно сделать из того, что он указал не на угловой, а на удар от ворот.
Любопытно и то, что на неделе перед сегодняшним матчем генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков заявлял, что самарский клуб не готов ставить систему VAR за свой счет. Интересно узнать мнение Шашкова по этому вопросу теперь - может быть, все-таки цена судейской ошибки выше цены необходимого оборудования? При этом вряд ли стоит говорить о предвзятости Москалева. Он допускал ошибки и по отношению к "Спартаку". Взять хотя бы эпизод, когда хозяева убегали вдвоем на одного Рыжикова, а судьи зафиксировали офсайд, которого не было. Или взять сразу несколько фолов Башкирова, за которые он имел все шансы получить вторую желтую карточку - если уж не за грубость, то за систематичность абсолютно точно. Теоретически можно вспомнить и про гол Корниленко - Сергей на несколько сантиметров был ближе к воротам, чем последний игрок "Спартака".
Понятное дело, что "Крылья" намного больше недовольны судейством по той простой причине, что именно они проиграли. Если бы очки потерял "Спартак", то он бы тоже нашел повод поговорить о Москалеве. Тем не менее, эпизод с неназначенным пенальти все равно остается самым важным в сегодняшней игре. И, пожалуй, он даже является краеугольным - так случилось, что именно после него ход встречи полностью перевернулся. В таких случаях говорят одно - арбитр допустил ошибку, повлиявшую на ход и исход матча. Москалева, кстати, не так давно отстраняли после неудачной работы именно на игре "Спартака". Тогда же вспоминали, что при его судействе "красно-белые" никогда не проигрывали. Не исключено, что сейчас речь вновь будет идти об отстранении после очередного матча "Спартака".
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Стартовый состав - неуважение к болельщикам"
Именно подобные комментарии стали появляться в достаточно большом количестве сразу после объявления составов. Фанаты "Спартака" увидели, что Кононов решил выпустить практически всю старую гвардию в лице Реброва, Ещенко, Комбарова и остающегося капитаном Глушакова - отсюда и пошла не самая позитивная реакция. Сложно сказать, была ли она ожидаемой и логичной. Олег Георгиевич открыто заявляет о том, что он верит в абсолютно каждого игрока, а в основе будут именно те из них, кто лучше готов прямо сейчас. Это кажется абсолютно справедливым, но болельщики пока еще уверены в том, что без пресловутой "Ромашки" их любимой команде будет лучше.
Кононов считает иначе и не поддается давлению общественности. Хотя сразу после назначения казалось, что он все-таки будет делать такие шаги, которые исключительно понравятся фанатам. Например, вести разговоры о желании вернуть "Спартаку" легендарный стиль Бескова и Романцева, вернуть тот самый спартаковский футбол. Фразы об этом были невероятно частыми и местами даже излишними. Рождалось ощущение, что Кононов просто говорит ровно то, что хотят слышать болельщики. После сегодняшнего выбора стартового состава подобных ощущений стало меньше.
Бодрое начало - признак эмоций? Среднее продолжение - показатель реального положения дел?
Первые минут 15 "Спартак" провел здорово. Даже непривычно. Команда с самого стартового свистка побежала вперед, начала создавать моменты, бить по воротам, зарабатывать угловые. Если бы удалось забить, я бы смело сказал, что это идеальный вариант начала встречи. И ведь "Крылья" не пропустили только благодаря спасениям Рыжикова. Но, как выяснилось, запал "красно-белых" был вызван больше эмоциями - к середине первого тайма он практически полностью иссяк. Игра стала абсолютно равной. Возможно, некое преимущество даже можно отдать "самарцам".
"Спартаковцы" заметно подустали, и отсутствие особых скоростей им не удавалось заменить удачными командными взаимодействиями. В центре поля не хватало игрока, который мог бы выступить в роли эдакого мозгового центра, распределяющим атаки и отвечающим за их направление. Правый фланг полностью бездействовал. На левом было оживление за счет Ханни, который старался вести игру команды и отдавал неплохие передачи, но этого было недостаточно. Тем более что Комбаров периодически портил картину своими неаккуратными действиями. Вывод по итогам первого тайма был вполне очевидным - Кононов еще не успел изменить игру "Спартака".
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Ломовицкий отвечал за всю молодежь, но разочаровал
Перед переход к событиям второй половины сделаем небольшую, но важную перебивку. Знаковым изменением в составе "Спартака" сегодня стало практически полное отсутствие молодых игроков. Единственным, кто получил место в основе, стал Ломовицкий. Кононов заявлял, что молодежь должна доказывать свою состоятельность и что ее нужно вводить постепенно. Своим шансом проявить себя перед новым тренером Ломовицкий не воспользовался. Вполне вероятно, что в следующей игре он окажется в запасе.
Александр был совсем не приметен и, как мы уже сказали, делал правый фланг "Спартака" абсолютно бездейственным. Да, в его исполнении были две яркие вспышки - дальний удар после 30-й минуты и попадание в штангу в начале второго тайма. Но в остальном он был в тени не только себя, но и всех остальных игроков. Вышедший вместо него Мельгарехо наглядно показал, как Ломовицкий должен был вскрывать левый фланг обороны "Крыльев".
Волевые качества - основа победы
Впрочем, до выхода Лоренцо случился пропущенный гол. Корниленко отправил мяч в сетку ворот "красно-белых" после передачи Ткачука после розыгрыша штрафного, назначенного после фола Глушакова. "Спартак" оказался в роли догоняющего, и нам предстояло понять, как он на это отреагирует. Первым, что логично, начал изменять ситуацию к лучшему Кононов. Он как раз убрал Ломовицкого и выпустил Мельгарехо. Далее свое слово сказали уже игроки.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Роль заводилы на себя взял Адриано, который в течение буквально пары минут создал для своих товарищей два гола. Сначала он после лихой стеночки с Зе Луишем выдал идеальный пас на дальнюю штангу на Ханни. Затем он своевременно и точно вывел на ударную позицию Мельгарехо. В обоих случаях партнерам Адриано оставалось только попасть в створ, что они с внешней легкостью и сделали. "Спартак" моментально мобилизировался и завелся после пропущенного гола, ответив быстрым дуплетом и еще несколькими отличными моментами. При этом у своих ворот "красно-белые" не позволили создать абсолютно ничего, спокойно доведя матч до победы с еще одним забитым мячом в самом конце.
Москалев не назначил чистый пенальти в ворота "Спартака"
Впрочем, возможно, никакого проявления волевых качеств и не случилось бы. Через несколько минут после гола Корниленко "Крылья" должны были получить право пробить пенальти за игру Зе Луиша рукой в своей штрафной. Счет 0:2 в пользу гостей мог бы стать приговором для "Спартака", но ошибка Москалева, не увидевшего явное нарушение правил, помогла хозяевам. Любопытно, что главный судья не просто не назначил пенальти - он не заметил даже игры рукой. Такой вывод можно сделать из того, что он указал не на угловой, а на удар от ворот.
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
Любопытно и то, что на неделе перед сегодняшним матчем генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков заявлял, что самарский клуб не готов ставить систему VAR за свой счет. Интересно узнать мнение Шашкова по этому вопросу теперь - может быть, все-таки цена судейской ошибки выше цены необходимого оборудования? При этом вряд ли стоит говорить о предвзятости Москалева. Он допускал ошибки и по отношению к "Спартаку". Взять хотя бы эпизод, когда хозяева убегали вдвоем на одного Рыжикова, а судьи зафиксировали офсайд, которого не было. Или взять сразу несколько фолов Башкирова, за которые он имел все шансы получить вторую желтую карточку - если уж не за грубость, то за систематичность абсолютно точно. Теоретически можно вспомнить и про гол Корниленко - Сергей на несколько сантиметров был ближе к воротам, чем последний игрок "Спартака".
Понятное дело, что "Крылья" намного больше недовольны судейством по той простой причине, что именно они проиграли. Если бы очки потерял "Спартак", то он бы тоже нашел повод поговорить о Москалеве. Тем не менее, эпизод с неназначенным пенальти все равно остается самым важным в сегодняшней игре. И, пожалуй, он даже является краеугольным - так случилось, что именно после него ход встречи полностью перевернулся. В таких случаях говорят одно - арбитр допустил ошибку, повлиявшую на ход и исход матча. Москалева, кстати, не так давно отстраняли после неудачной работы именно на игре "Спартака". Тогда же вспоминали, что при его судействе "красно-белые" никогда не проигрывали. Не исключено, что сейчас речь вновь будет идти об отстранении после очередного матча "Спартака".
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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