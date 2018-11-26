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Себастьян Дриусси рассказал, почему Дзюба щелкает его по носу, кода он забивает

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси как они празднуют голы вместе с одноклубником Артемом Дзюбой.

"В раздевалке мы часто играем в "Камень, ножницы, бумага", и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артем, а после гола минскому "Динамо" нам пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно", - рассказал аргентинец.

ФК "Зенит"
Теги: Дриусси Дзюба Зенит
Сегодня, 14:58
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#2  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 16:25)
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Игры голубых
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 16:11)
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Болеет за:
«Локомотив»
"рассказал, почему". избитая, вонючая, тошнотворная приставка для заголовков желтых газетенок. принципиально не читаю х*йню, которую вижу под таким заголовком. неужели нет человека, способного нормально переписывать новости и заголовки к ним?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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