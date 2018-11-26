Себастьян Дриусси рассказал, почему Дзюба щелкает его по носу, кода он забивает

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси как они празднуют голы вместе с одноклубником Артемом Дзюбой."В раздевалке мы часто играем в "Камень, ножницы, бумага", и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артем, а после гола минскому "Динамо" нам пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно", - рассказал аргентинец.