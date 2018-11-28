Луис Адриано: Кононов ставит перед нами задачу биться за чемпионство и победу в Кубке

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал о поставленных Олегом Кононовым задачах."Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас очень тяжело. Середина таблицы - это не для "Спартака"!Тренер поставил перед нами четкие задачи: до самого финала бороться за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Мы отдадим максимум сил, чтобы достичь этих целей", - сказал бразилец.