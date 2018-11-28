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Луис Адриано: Кононов ставит перед нами задачу биться за чемпионство и победу в Кубке

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал о поставленных Олегом Кононовым задачах.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас очень тяжело. Середина таблицы - это не для "Спартака"!

Тренер поставил перед нами четкие задачи: до самого финала бороться за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Мы отдадим максимум сил, чтобы достичь этих целей", - сказал бразилец.

ФК "Спартак"
Теги: Адриано Кононов Спартак
Сегодня, 12:56
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#7  dreamcatcher   (Сегодня, 13:34)
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Посмотрим, сумеет ли Конан расставить все и вся по своим местам, а потом свести воедино.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:32)
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Болеет за:
«Динамо К»
Тренер поставил перед нами четкие задачи: до самого финала молиться на портрет Романцева. Мы отдадим максимум сил, чтобы достичь этих целей", - сказал бразилец
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Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  soloz   Россия (Сегодня, 13:26)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (4)
online

Боюсь что на Рапиде блестящий план и окочурится. Больше фото, пацаны, - с ободряющими транспарантами
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 13:17)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все бывает нашем футболе. Увидим что будет в 30 туре.


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:11)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как в старом анекдоте... а ты тоже говори
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  ww  Белгород (Сегодня, 13:02)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мы " будем посмотреть", как у нас в Одессе говорят!
А то говорить можно что угодно, а играть спустя рукава!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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