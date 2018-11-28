Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Олег Кононов: тему Глушакова пора заканчивать

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о готовности своих игроков к матчу Лиги Европы против венского "Рапида".

"У игре готовы все, кроме Фернандо. Мельгарехо провел хорошее время, выйдя на замену в последнем матче. Я его рассматриваю как атакующего игрока. Он может сыграть и слева, и справа, и центрального нападающего.

Нужно ли Глушакову доказывать, что он важен для "Спартака"? Каждый должен доказывать свою важность для команды. Тему Дениса нужно заканчивать. Все остальное — на поле", — передает слова Кононова Sport24.
Теги: Спартак Кононов Глушаков Мельгарехо Фернандо
Сегодня, 15:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
#4  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 16:08)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов ныне тренер,его право,но и вся ответственность теперь на нем.....по делам(результату)будем и судить о тебе,Олег.....естественно,удачи)
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 15:58)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну так продайте и все замолчат.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:55)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Окончательное решение глушаковского вопроса.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дак на поле он тож нулёвый


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.