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Арнор Сигурдссон: я часто наблюдаю за "Ростовом"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ростовом".

"В "Ростове" выступает несколько исландцев, поэтому я часто наблюдаю за этой командой. Могу сказать, что нас ждет тяжелая игра. Для обоих клубов она имеет важное значение с точки зрения борьбы за высокие места", - цитируют Сигурдссона "Известия".
Теги: ЦСКА Ростов Сигурдссон А.
Сегодня, 09:34
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 11:30)
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Болеет за:
«Ростов»
Кони уверенно обыграют стадо, под управлением Валеры.

Уже какая по счету команда Валеры рассыпается(!!!) по ходу чемпионата?
Начинают хорошо,потом рассыпаются...
Ростов-яркий пример "Ваелериных талантов"...он не умеет держать команду..
14 забитых голов...
в атаке сумбур,вынос мяча- вот чему обучены...и с каждой игрой все хуже и хуже..все примитивнее и тупее...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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