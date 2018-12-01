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Александр Волков: Дзюба на тренировке по ММА проявил себя лучшим образом

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о тренировке с футболистом "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Это была идея команды "Зенит" и представительства UFC в России, после моего приглашения на футбол. Почему именно Дзюба? Потому что Артем в принципе интересуется ММА, является футболистом , который борется на поле, вступает в единоборства, у него такой имидж.

Все прошло отлично, он себя проявил наилучшим образом, насколько себя может проявить футболист в ММА. Он действительно очень сильный, я был впечатлен", - цитирует Волкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Дзюба
Сегодня, 17:06
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#2  P.V.2  Россия (Сегодня, 17:26)
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online
Болеет за:
ЦСКА
это ему даг настучал по щекам ?
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:14)
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Уже когда ЧМ закончился писал что ему надо завязавать с футболом и становится шоуменом! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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