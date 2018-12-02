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Владимир Пономарёв: было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена

Владимир Пономарёв: было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ростова" (0:0) в 16-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Футбол смотрелся, и, честно говоря, я давно не видел такой хорошей, качественной игры. Было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена. Обе команды стремились к победе, и ЦСКА был ближе к этому, учитывая нереализованный пенальти Николой Влашичем и момент у Родриго Бекао. Хорват, конечно, очень неудачно сыграл в эпизоде с 11-метровым, Сергей Песьяков его без проблем прочитал, после чего Влашич не смог добить мяч в ворота.

У "армейцев" напряжённый график, в связи с чем тренерский штаб пытается ротировать состав. В запасе остался Фёдор Чалов, и это, наверное, правильно, потому что рано мальчишке в таком возрасте иметь такие большие нагрузки. В наше время таких молодых в такой период для команды жалели, они меньше играли и меньше тренировались. Гончаренко выпустил Чалова во втором тайме, и у того был хороший момент для взятия ворот.

Мне также понравилась игра как Акинфеева, так и Песьякова. Ну и отдельно нужно отметить очень надёжную игру гостей в обороне: и Бекао хорошо играл, Хёрдур Магнуссон исправляет свои тактические просчёты. В этом матче не очень рвался вперёд Марио Фернандес, и это правильно, ведь свою зону держать нужно в первую очередь. Именно благодаря плотной и грамотной игре обороны ЦСКА заработал важное очко в гостях. Это важный результат, команда продолжает оставаться на третьем месте и идёт дальше. Конечно, наверное, "армейцы" были ближе к победе, нежели хозяева поля, но как сыграли, так и сыграли.

Хотя, конечно, обидно, что Иван Обляков получил две жёлтые карточки и не сыграет с "Енисеем". Очень полезный игрок, который хорошо двигается, корпусом хорошо накрывает мяч, и в целом он очень полезен команде.

- О турнирной таблице РПЛ:

ЦСКА регулярно теряет очки? Ну, это не страшно, учитывая огромные потери команды перед началом этого сезона: братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Муса... но нашлись другие ребята, которые неплохо вписались в коллектив. Что будет дальше - посмотрим, но я думаю, что второй круг ЦСКА проведёт лучше, чем первый.

- О втором подряд выходе в стартовом составе Такумы Нисимуры:

Я никак не пойму что он умеет делать на поле. С его физическими данными нужно быть или очень техничным, или очень скоростным, но ни того, ни другого я пока у него не вижу. Наверное он что-то умеет, не зря же ЦСКА его подписал, но пока его перспективы в клубе выглядят туманными.
Теги: Пономарев ЦСКА Ростов
Сегодня, 19:30
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 20:04)
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Болеет за:
«Ростов»
Ростов в трауре. Не обыграть ЦСКА дома это позор! Столько потеряно очков? А самое смешное будет если Спартак обыграет Локомотив??:????????????????
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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