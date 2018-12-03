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Александр Бубнов рассказал об изменениях в "Спартаке" при Олеге Кононове

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов рассказал об изменениях в стане красно-белых после назначения Олега Кононова.

"Перемены Кононова в "Спартаке" уже стали очевидны. Зе Луиш и Луис Адриано действуют в паре, чего не было при Каррере. Форварды здорово дополняют друг друга.

Кононов не тасует состав в каждой игре, делает ставку на опыт, используя молодых игроков по мере необходимости. Куда более значимую роль стал играть Ханни. Так что различия ощутимы", — сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Спартак Кононов Бубнов
Сегодня, 09:12
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#1  dima0501   (Сегодня, 09:53)
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Каррера и вправду любил почудить,не факт что Кононов поднимет спартак на новый уровень,но хоть чудить скорее всего не будет.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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