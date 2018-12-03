Александр Бубнов рассказал об изменениях в "Спартаке" при Олеге Кононове

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов рассказал об изменениях в стане красно-белых после назначения Олега Кононова."Перемены Кононова в "Спартаке" уже стали очевидны. Зе Луиш и Луис Адриано действуют в паре, чего не было при Каррере. Форварды здорово дополняют друг друга.Кононов не тасует состав в каждой игре, делает ставку на опыт, используя молодых игроков по мере необходимости. Куда более значимую роль стал играть Ханни. Так что различия ощутимы", — сказал Бубнов.