Гендиректор "Арсенала": Бакаев не вернется в "Спартак" в зимнее трансферное окно

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал слухи о досрочном возвращении из аренды Зелимхан Бакаев в московский "Спартак" этой зимой."Не верьте слухам - это все неправда. Из "Спартака" к нам по этому вопросу никто не обращался", — сказал Балашов.Арендное соглашение 22-летнего хавбека рассчитано до конца текущего сезона.