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Гендиректор "Арсенала": Бакаев не вернется в "Спартак" в зимнее трансферное окно

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал слухи о досрочном возвращении из аренды Зелимхан Бакаев в московский "Спартак" этой зимой.

"Не верьте слухам - это все неправда. Из "Спартака" к нам по этому вопросу никто не обращался", — сказал Балашов.

Арендное соглашение 22-летнего хавбека рассчитано до конца текущего сезона.

Sport24
Теги: Арсенал Тула Спартак Бакаев
Сегодня, 15:51
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#5  GS  Москва (Сегодня, 16:15)
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online

Если еще не обращался, это не значит, что не обратится в перерыве, когда Кононов просмотрит в деле Ломовицкого, Ташаева и Рошу. Но если и до лета Бакаев будет опыта набираться в Арсенале, тоже не вредно.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  Футбол наше все   (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Бакаева надо возвращать
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#3  Winner  бывш. Усинск (Сегодня, 15:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Половина высшей лиги на экс-спартаковцах держится.Так что переживем


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Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009 [жалоба]
#2  oksva  Спб (Сегодня, 15:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Бездарно просрали мы тогда Бакаева , Гулиева , Зуева . С другой стороны - Бакаеву и Зуеву точно давали шансы в основе , но тогда они не " потянули " , а сейчас заматерели , но как у них может получиться в Спартаке - не известно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Сегодня, 15:53)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Больше куй кого получите
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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