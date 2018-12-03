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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Локомотив": мы шокированы произошедшей трагедией
"Локомотив" подтвердил гибель 18-летнего футболиста команды Алексея Ломакина.
"В Москве погиб футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшей трагедией и соболезнуем родным и близким Леши...", - говорится на официальном сайте клуба.
Новость о пропаже игрока появилась 30 ноября. В полицию города Москвы обратилась безработная женщина, представившаяся матерью Ломакина. Она заявила, что ее сын в тот день уехал на сборы в ДЦ ФК "Локомотив", и с тех пор на связь не выходил. Далее выяснилось, что Андрей оставил телефон в такси, в котором он ехал вместе со своим другом Иваном. Иван пояснил, что вместе с Ломакиным он распивал спиртные напитки, но не помнит, где это происходило. Мать, в свою очередь, заявила, что Андрей иногда принимал медицинский препарат тропикамид, из-за чего его поведение становилось неадекватным.
"В Москве погиб футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшей трагедией и соболезнуем родным и близким Леши...", - говорится на официальном сайте клуба.
Новость о пропаже игрока появилась 30 ноября. В полицию города Москвы обратилась безработная женщина, представившаяся матерью Ломакина. Она заявила, что ее сын в тот день уехал на сборы в ДЦ ФК "Локомотив", и с тех пор на связь не выходил. Далее выяснилось, что Андрей оставил телефон в такси, в котором он ехал вместе со своим другом Иваном. Иван пояснил, что вместе с Ломакиным он распивал спиртные напитки, но не помнит, где это происходило. Мать, в свою очередь, заявила, что Андрей иногда принимал медицинский препарат тропикамид, из-за чего его поведение становилось неадекватным.
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