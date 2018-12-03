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"Локомотив": мы шокированы произошедшей трагедией

"Локомотив" подтвердил гибель 18-летнего футболиста команды Алексея Ломакина.

"В Москве погиб футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшей трагедией и соболезнуем родным и близким Леши...", - говорится на официальном сайте клуба.

Новость о пропаже игрока появилась 30 ноября. В полицию города Москвы обратилась безработная женщина, представившаяся матерью Ломакина. Она заявила, что ее сын в тот день уехал на сборы в ДЦ ФК "Локомотив", и с тех пор на связь не выходил. Далее выяснилось, что Андрей оставил телефон в такси, в котором он ехал вместе со своим другом Иваном. Иван пояснил, что вместе с Ломакиным он распивал спиртные напитки, но не помнит, где это происходило. Мать, в свою очередь, заявила, что Андрей иногда принимал медицинский препарат тропикамид, из-за чего его поведение становилось неадекватным.
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:53
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#6  manatee  Москва (Сегодня, 17:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AdreiPeterbyrg
жаль родителей. Но как так, в молодежной команде чемпиона страны не только пьют, но и принимают лекарства без контроля ради кайфа...

А собственно мед работники клуба куда смотрят? Тренер? Что можно придти на тренировку с перегаром или пьяным?

У вас пьющих воспитанников не меньше было. Сейчас и таких нет.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#5  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:15)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
жаль родителей. Но как так, в молодежной команде чемпиона страны не только пьют, но и принимают лекарства без контроля ради кайфа...

А собственно мед работники клуба куда смотрят? Тренер? Что можно придти на тренировку с перегаром или пьяным?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 17:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очень плохое дело.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:03)
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Болеет за:
«Ростов»
вы ещё скажите что не знали, что он тропикамидом бахается?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#2  freddyk  С- Петербург (Сегодня, 17:02)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
18 летний спортсмен бухает. О чем можно еще говорить? Соболезнование матери.
Регистрация: 15.03.2012 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:58)
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Болеет за:
«Локомотив»
Алкоголь и мед. препараты плохие ингредиенты.
Родителям соболезнования, пацанчик не выдержал испытание медными трубами.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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