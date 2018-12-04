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Станислав Черчесов: не хочу, чтобы поражения от Германии и Швеции все перечеркнули

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное завершение года для национальной команды.

"Проигрывать всегда неприятно, но поражения от Германии и Швеции – это рабочие моменты, и я не хотел бы, чтобы они все перечеркнули. Надо оценивать год не по ним, а в целом.

Остался ли осадок? Нет, я не вижу никакой трагедии. Когда составлялся календарь матчей сборной, никто не мог предположить, с чем придется столкнуться в ноябре. Мы воспринимаем случившееся как тревожный звонок, сигнал сверху. Ведь подобное может повториться и в предстоящем отборочном цикле на Евро", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Германии Сборная Швеции
Сегодня, 12:09
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(4)
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 13:46)
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  •  (9)

Так выигрывай, и нечем будет перечеркивать...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  нетрал   (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
.ты просто космос ...и клип перед глазами....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:26)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Дело в том,что цифра упрямая вещь и если рейтинг у нашей дружины двухзначный,то не нужно раздувать губы и шевелить грозно усами-- как говорится по Сеньке и шапка...так,что сборной терять нечего.как и тебе --мильённая зарплата в твердой валюте есть ---продолжай в том же духе --мы уже привыкли..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Сегодня, 13:22)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Александр Мишу
Черчес везет тебе как никому другому, опять на отбор к ЧЕ попались слабые соперники за исключением Бельгии, так что второе место преподнесла Удача на блюдечке. А какая команда и ты как тренер мы знаем и без двух последних матчей - посредственная и посредственный. До команды Хидинкса и его результата, это мечта больного идиота.


Пля так и не понятно что за интерес в футболе у таких как у этого ,которые присутствуют на сайте под наз.Рос.футбол.Пля Не сборной страны повезло а Стасу laughing не только этот ,люди годами сидят на этом сайте и годами поливают ,футболистов, тренеров..так и не понятен их интерес ,их кайф в футболе..ноют ,ноют _"Этот такой ,тот сякой ,а его жена такая ,а вот его... joy весь их интерес в футболе.,г. Эти пля радуются поражениями и огорчаются победами команды .Пля каков уровень Рос.футбола на мировом арене ,что большой секрет? laughing или клубный уровень футбола по сравнению других клубов из ведущих чемпионатов..Сборная случайно или еще как доходит до 1/4 финала ЧМ!!!какая разница случайно или не случайно(случайно куй дойдешь ,ну все таки) только по пенальти после матчевой игры не попадает на 1/2 ,не пля это все куйня ,Стасу повезло joy болельщики куев пля, да мраз1 вы а ,не болельщики..ганд0ны пля.&&" Стас ты Космос!! написал и спел умнейший Сергей Шнуров.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:05)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто не хочет,Стас! Успехов и удачи!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:57)
  • -14
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Стас не вешай лапшу народу. Лучше поделись рецептом, почему у тебя Самедов был одним из лучших по пробегу среди всех футболистов на ЧМ, а теперь через 10 минут пешком задыхается. Почем сейчас колеса, мельдоний даром не прошел видно.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 12:26)
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Черчес везет тебе как никому другому, опять на отбор к ЧЕ попались слабые соперники за исключением Бельгии, так что второе место преподнесла Удача на блюдечке. А какая команда и ты как тренер мы знаем и без двух последних матчей - посредственная и посредственный. До команды Хидинкса и его результата, это мечта больного идиота.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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