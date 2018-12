Красота футбола. Девушки, которых вы могли увидеть на футболе в последних турах

View this post on Instagram

Вымучали. Выстояли. Выиграли ???? Спартак @fcsm_official в домашнем матче взял свои 3 очка у крылышек. Матч закончился со счетом 3:1. Первый блин не комом! Всех с Победой! Только вперед. И ни шагу назад! ??? #Спартак #Спартакмосква #спартакчемпион #вологдазаспартак #краснобелаявологда #настязаспартак #счастливаянастя #Открытиеарена #яНаОткрытиеАрене #кб #fcsm #фксм #краснобелый #краснобелыйнавсегда #Spartak #redwhite #гоняйзаспартак #мясо #ктомымясо #мымясовсехсильней #матч #всенаматч #впередспартак #Спартаккрыльясоветов