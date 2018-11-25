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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Президент Афганистана инициировал расследование об изнасиловании футболисток сборной представителями федерации (1)
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Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (8)
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Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений (6)
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Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах (1)
Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах (1)
Красота футбола. Девушки, которых вы могли увидеть на футболе в последних турах
На этот раз без всякой конкуренции питерский "Зенит". Девушки из северной столицы не оставили шансов даже представительницам Ростова-на-Дону, чего в этом сезоне ещё ни разу не было.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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Вымучали. Выстояли. Выиграли ???? Спартак @fcsm_official в домашнем матче взял свои 3 очка у крылышек. Матч закончился со счетом 3:1. Первый блин не комом! Всех с Победой! Только вперед. И ни шагу назад! ??? #Спартак #Спартакмосква #спартакчемпион #вологдазаспартак #краснобелаявологда #настязаспартак #счастливаянастя #Открытиеарена #яНаОткрытиеАрене #кб #fcsm #фксм #краснобелый #краснобелыйнавсегда #Spartak #redwhite #гоняйзаспартак #мясо #ктомымясо #мымясовсехсильней #матч #всенаматч #впередспартак #Спартаккрыльясоветов
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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