Красота футбола. Девушки, которых вы могли увидеть на футболе в последних турах

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Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Ростов Спартак
Сегодня, 21:02
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#6  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:18)
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online

Сибирячок,
Про "Незнайку на луне" все в курсе, а вот чтобы в первой части изыскать актуальное, -- это находка! smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Кэбэшные бабы не очень(((

Ну да, на Зюбу не похожи,на вашего голубого кумира.

Цитата: Corner
Разве не гениален автор? )) Вещь черт-те когда была написана )))


Конечно гениален, раз взрослый человек до сих пор читает Незнайку.

писи: Про "Незнайку на луне" ты в курсе? А то советую.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:57)
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online

Цитата: Corner
Извините за "многа букофф"

Ничего, пусть Нософф на том свете извиняется. И не за "много букофф", а за то, что на пару с Оруэллом написали руководства к действию для тех, кто моделирует нынешнюю реальность. А футбольным болельщикам нужно сказать отдельное спасибо еще и Лагину за "Старика Хоттабыча" с рецептами управления отечественным футболом. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#3  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 21:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Лера с третьего фото, никак не хочу обидеть, но столько косметики- это перебор! Выглядит как экспонат из музея мадам Тюссо.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#2  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кэбэшные бабы не очень(((
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#1  Corner  планета Земля (Сегодня, 21:29)
  • +3
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Болеет за:
«Ростов»
Был такой советский детский писатель Носов..Кто в детстве "Незнайку" читал - помнит.. Глядя на эти фотки, вспомнил метод художника Тюбика из той книжки )))

Позвольте выдержку..
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"Каждая малышка Зеленого города хотела заполучить портрет, нарисованный Тюбиком. При этом, главным для них было не сходство, а красота, которая, по мнению малышек, заключалась в больших глазах, длинных ресницах и маленьком рте. Тюбик, отстаивая правду в искусстве, сначала спорил, но устав от борьбы, подчинился.

Портретов нужно было много, и, поскольку требования у всех малышек были одинаковыми, он решил провести рационализацию. Для ускорения процесса Тюбик разработал трафарет и на его основе сделал несколько шаблонов.

...Взяв кусок плотной бумаги, он прорезал в ней пару больших глаз, длинные, изогнутые дугой брови, прямой, очень изящный носик, маленькие губки, подбородочек с ямочкой, по бокам парочку небольших, аккуратных ушей. Сверху вырезал пышную прическу, снизу - тонкую шейку и две ручки с длинными пальчиками...

Трафарет прикладывался к листу бумаги и вырезанные места покрывались краской. Так получался шаблон (разные шаблоны нужны были из-за разного цвета волос и глаз у малышек). Затем Тюбик придавал немного сходства с оригиналом и портрет был готов.

Так как изготовление шаблона не требовало мастерства художника, Тюбик передал это дело помощнику (Авоське), а сам сосредоточился на индивидуализации шаблонов. Система разделения труда позволила рисовать портреты в огромном количестве.

Конечно, портреты были похожи друг на друга, но малышкам они нравились (ведь главное - красота!)."
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Извините за "многа букофф" )))

Разве не гениален автор? )) Вещь черт-те когда была написана )))


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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