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Дмитрий Баринов: летом было несколько вариантов, чтобы уйти в аренду

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся уходе в аренду минувшим летом.

"Я принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дёргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно ещё в чём-то добавить, ещё больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой. Хороший вариант был с Тулой. Лично был заинтересован во мне Кононов. Также мне симпатизировал главный тренер "Спартака", — приводит слова Баринова клубная пресс-служба.
Теги: Локомотив Арсенал Тула Кононов Баринов
Сегодня, 15:22
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