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Мор: Рахимов в "Рубине" выдал абсолютный максимум

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор считает, что "Рубин" с Рашидом Рахимовым добились максимального результата.
Фото: ФК "Рубин"
"Рашид Рахимов выдал абсолютный максимум - большего добиться было невозможно. Если "Рубин" хочет выше подниматься, то нужно другое усиление и при этом Даку сохранить. Рахимов проделал очень хорошую работу. Куда-то выше подняться - просто нереально", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Рахимов принял "Рубин" весной 2023 года в Первой Лиге, откуда казанцы вышли в РПЛ с первого места. В позапрошлом сезоне казанцы заняли в Премьер-Лиге восьмое место, в прошедшем чемпионате команда финишировала седьмой. Нападающий Мирлинд Даку с 15 голами стал вторым в гонке лучших бомбардиров турнира.

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