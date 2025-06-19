"Рашид Рахимов выдал абсолютный максимум - большего добиться было невозможно. Если "Рубин" хочет выше подниматься, то нужно другое усиление и при этом Даку сохранить. Рахимов проделал очень хорошую работу. Куда-то выше подняться - просто нереально", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Рахимов принял "Рубин" весной 2023 года в Первой Лиге, откуда казанцы вышли в РПЛ с первого места. В позапрошлом сезоне казанцы заняли в Премьер-Лиге восьмое место, в прошедшем чемпионате команда финишировала седьмой. Нападающий Мирлинд Даку с 15 голами стал вторым в гонке лучших бомбардиров турнира.
Мор: Рахимов в "Рубине" выдал абсолютный максимум
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор считает, что "Рубин" с Рашидом Рахимовым добились максимального результата.
Фото: ФК "Рубин"