Уступившие "Локомотив" и "Зенит". Сборная неудачников 16-го тура

Фото: sportbox.ru

Действующий чемпион России оказался слабее "Спартака" в дерби, а лидер чемпионата довольно неожиданно оступился в Туле. О главных неудачниках прошедших выходных.В самой холодной игре этой осени Красноярск выглядел солиднее и лучше "Ахмата", но победить не смог. Виной этому в том числе ошибка вратаря сибиряков Давида Юрченко, который просто не сумел взять в руки мяч, отскочивший от земли.В двух моментах игры "Арсенала" против "Зенита" центральный защитник сыграл просто кошмарно. Во-первых, отдал чистую голевую на Кангва, когда сбрасывал грудью Луневу, во-вторых, стильно прокатился на одном месте вместо того, чтобы помешать Бакаеву забивать. Да и в остальном защитник провел очень слабую игру.Вся линия обороны "железнодорожников" действовала плохо, но хорват превзошел своих партнеров. Позиционные ошибки в ситуациях, когда забивали оба гола, несколько обрезов и фол, за который центрального защитника вполне могли и удалить, но показали только желтую.В моменте с первым мячом "Краснодара" слишком рано дернулся из линии и освободил атакующей группе пространство, которым "быки" и воспользовались. Со вторым моментом еще более очевидно - неудачно сыграл головой, в результате чего снаряд упал точно на ногу Игнатьева.В матче против Тулы Анюков играл третьего центрального защитника, но из-за схемы нам придется передвинуть его немного правее, на привычный фланг. Анюков стал одним из виновников последнего пропущенного "Зенитом" гола; помимо этого, Александру явно не хватало взаимопонимания с партнёрами и сил на концовку встречи.Вина в первом пропущенном "железнодорожниками" мяче частично лежит на опорном полузащитнике. Кроме этого Денисов всю игру не успевал накрывать контратаки и регулярно пропускал "красно-белых" через свою зону.От опорного полузащитника питерцев ожидают многого, поскольку он и в этом сезоне не один раз показывал, что в корне способен менять игру своей команды. Но на этот раз Паредес был ужасен: чрезвычайно низкий процент точности передачи и полная бесполезность футболиста стали одними из факторов, которые не позволили "Зениту" победить.Слегка непривычно отправлять хорвата в сборную неудачников: обычно мы им восхищаемся. Да и матч с "Ростовом" получился неоднозначным. Да, Никола не забил пенальти, зато от Влашича исходила основная острота у ворот Песьякова. Но ключевая возможность была упущена именно хорватом.Моментов у Махачкалы было не слишком много - всего два. Один из них имел Кулик, бивший пенальти. Удар получился очень слабым и неточным - Беленов потащил, а полузащитник "Анжи" так и не сумел открыть счет.Второй момент Махачкалы оказался загублен форвардом хозяев поля. Понсе получил мяч в паре метров от ворот и с отыгранным Беленовым, но нападающий промедлил и оставил возможность вратарю "Уфы" вытащить мяч.В дерби форвард "железнодорожников" был отвратителен. Не забил с нескольких метров в пустые ворота, уже во втором тайме не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Последние полгода для Смолова - сплошной конфуз (за исключением локальных успехов за предыдущую неделю).