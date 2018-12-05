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"Держим за вас кулачки" - "Зенит" поддержал Кокорина и Мамаева в программе Андрея Малахова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и футболисты команды записали видео с поддержкой в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых сегодня был продлен на два месяца, до 8 февраля.

Видеоролик был показан в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".

Семак: "Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все ошибаемся. Главное — сделать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя".

Маркизио: "Коко, ждем как можно скорее. Обнимаю".

Ерохин: "Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях".

Иванович: "Ждем тебя скоро на поле, чтобы помог команде. Давай, брат".

Жирков: "Выражаем поддержку. Надеюсь, скоро они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и к своим семьям. Мы с вами".

Шатов: "Мы вас ждем. Пашу ждут в "Краснодаре", а Сашу мы ждем в "Зените", дома. Это прекрасные люди и отличные футболисты. Вас не хватает. Держим за вас кулачки".

Телеканал Россия
Теги: Кокорин Мамаев Зенит
Сегодня, 19:36
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#4  Медведь Русский   (Сегодня, 20:31)
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online

Цитата: ВИКНИКСОР
Щитов... прекрасные люди.Чтобы ты сказал,если тебе въехать стулом в бубен Нелюди..

ну дали кому то в бубен. что же их теперь чмырить и убивать за это?
за что натворили, сейчас несут отвтественность.
очевидно, что следствие намеренно затягивается.
за 2 месяца преступление совершенное перед камерами должно быть раскрыто и направленно в суд. а там уж по закону пускай или дают срок или выпускают.
слава богу никого не убили и не покалечили. а команда должна поддерживать своих, иначе зачем нужны такие друзья и такая команда котиорая отвернется от тебя при появлении проблем и в беде
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:25)
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online

Щитов... прекрасные люди.Чтобы ты сказал,если тебе въехать стулом в бубен Нелюди..
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Aseev Valeri  - (Сегодня, 19:54)
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online
Болеет за:
«Реал»
Молодцы...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#1  metis  Riga (Сегодня, 19:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Браво Зенит!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
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