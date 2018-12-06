Новости партнеров

Сергей Хусаинов припомнил КДК отказ отменить желтую карточку Смолову в прошлом сезоне

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение КДК РФС отменить удаление защитника "Спартака" Николая Рассказова в матче с "Локомотивом".

"Карточка Рассказова отменена справедливо. Но вспоминается момент с Фёдором Смоловым: у "Краснодара" должна была быть последняя решающая игра с ЦСКА, а он получил жёлтую карточку за якобы симуляцию.

Очевидно, что в том моменте со Смоловым был пенальти. "Краснодар" обращался по поводу отмены карточки, но игру с ЦСКА он всё-таки пропустил. Разве это не двуличие? Почему к одним применяются одни дисциплинарные правила, а к некоторым – другие? Как говорят в народе: "Для всех правила равны, но кто-то ещё равнее", - сказал Хусаинов.

"Чемпионат"
Теги: Смолов Хусаинов Краснодар ЦСКА Рассказов
Сегодня, 14:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(5)
#9  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:03)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Решался вопрос ЛЧ для Гинера, так что хоть тройные стандарты
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#8  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, такое было... Тут Хусаинова можно поддержать: налицо двойной стандарт.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 14:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здесь согласен.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 14:54)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: kubanoid
Как - почему ?!! Это ж Народный Свинарник, а то - Краснодар !!
Выиграй тогда Краснодар - и он бы сезон играл в ЛЧ !! А как же кони без бабок ЛЧ ?!! Так не должно быть !! Поэтому Смолова и убрали на игру с конями !!


Кот приперся с иного города, если он начнет рассказывать, столько технарей нам впаяла Масква, вряд ли кто поверит. А проверяет Европа. Итак господа, кот вынес 2 Кубка и что скажете москвич? В жопу куй засунет,это правда. Против правды не попрешь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Гинера спросите, он знает ответ


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#4  kubanoid  krasnodar russia (Сегодня, 14:45)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Как - почему ?!! Это ж Народный Свинарник, а то - Краснодар !!
Выиграй тогда Краснодар - и он бы сезон играл в ЛЧ !! А как же кони без бабок ЛЧ ?!! Так не должно быть !! Поэтому Смолова и убрали на игру с конями !!


--------------------
Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 14:40)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Потому что в данном случае прямая КК, а там ЖК была.

Регламент не совершенен, но тут надо документы читать, а не выдумывать теории заговора.
На сколько я помню возможности отменять ЖК не прописано (вроде как считается что это не особо страшное наказание и Смолов кроме той карточки еще 3 до этого получил). А вот удаление - другой вопрос, тут же в любом случае рассмотрение идет (на сколько матчей и тд.) и соответственно предусмотрена возможность отмены несправедливого удаления.

А возможно, после той истории внесли коррективы в регламент.

В любом случае - тут "искусственная подгонка" под двойные стандарты.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Потому что ГВК
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:30)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Там то заказа с ЦСКА был. smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.