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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Хусаинов припомнил КДК отказ отменить желтую карточку Смолову в прошлом сезоне
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение КДК РФС отменить удаление защитника "Спартака" Николая Рассказова в матче с "Локомотивом".
"Карточка Рассказова отменена справедливо. Но вспоминается момент с Фёдором Смоловым: у "Краснодара" должна была быть последняя решающая игра с ЦСКА, а он получил жёлтую карточку за якобы симуляцию.
Очевидно, что в том моменте со Смоловым был пенальти. "Краснодар" обращался по поводу отмены карточки, но игру с ЦСКА он всё-таки пропустил. Разве это не двуличие? Почему к одним применяются одни дисциплинарные правила, а к некоторым – другие? Как говорят в народе: "Для всех правила равны, но кто-то ещё равнее", - сказал Хусаинов.
"Чемпионат"
"Карточка Рассказова отменена справедливо. Но вспоминается момент с Фёдором Смоловым: у "Краснодара" должна была быть последняя решающая игра с ЦСКА, а он получил жёлтую карточку за якобы симуляцию.
Очевидно, что в том моменте со Смоловым был пенальти. "Краснодар" обращался по поводу отмены карточки, но игру с ЦСКА он всё-таки пропустил. Разве это не двуличие? Почему к одним применяются одни дисциплинарные правила, а к некоторым – другие? Как говорят в народе: "Для всех правила равны, но кто-то ещё равнее", - сказал Хусаинов.
"Чемпионат"
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