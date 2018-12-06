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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото)
Капитан "Спартака" Денис Глушаков во втором тайме вчерашнего матча 1/4 финала Кубка России против "Урала" (1:1) играл в футболке с неправильной эмблемой.
Буква "С" в ромбе на майке полузащитника была перевернута в другую сторону. При этом в первом тайме Глушаков играл в футболке с правильной эмблемой.
Sport24
Буква "С" в ромбе на майке полузащитника была перевернута в другую сторону. При этом в первом тайме Глушаков играл в футболке с правильной эмблемой.
Sport24
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