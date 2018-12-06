Новости партнеров

Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков во втором тайме вчерашнего матча 1/4 финала Кубка России против "Урала" (1:1) играл в футболке с неправильной эмблемой.

Буква "С" в ромбе на майке полузащитника была перевернута в другую сторону. При этом в первом тайме Глушаков играл в футболке с правильной эмблемой.

Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото)




Sport24
Теги: Спартак Урал Глушаков
Сегодня, 14:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 15:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фратрия фас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 15:14)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Расстрелять. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну как же зае...ли эти папарацци! Нашелся какой-то слепой чудак из техобслуживания, так эти желтобрюхие высасывают прпоблему из пальца и опять подлить масла в огонь норовят!
Фанаты, ненавидящие Глушака! Неужели вы не видите, что вас используют для расширения черного пиара и усугубления смуты вокруг команды?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 15:08)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну всё scream , теперь ему точно пи3дец imp !!! фаны сожрут
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 15:06)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
китайцы форму шили
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.