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Врач: трансплантат для правого колена Васина брали из левого

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о восстановлении защитника команды Виктора Васина.

Футболист был травмирован в феврале 2018 года.

"В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой", который состоялся 21 февраля, Васин получил разрыв трансплантата крестообразной связки коленного сустава. Это повторный разрыв, а в таком случае требуется более длительная реабилитация. Причем так называемый графт на новую связку был взят с противоположного колена. По сути, у Виктора были прооперированы оба коленных сустава", - цитирует врача официальный сайт клуба.
Теги: Васин
Сегодня, 21:41
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 21:43)
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Болеет за:
ЦСКА
я в этом не силен, может все восстанавливается.....но не вредно ли это и не скажется ли на здоровом колене?


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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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