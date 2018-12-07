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Источник: Глушаков подал на свою жену заявление в полицию

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подал заявление в полицию на свою жену Дарью, сообщает телеграм-канал Mash.

Футболист не хочет выплачивать супруге алименты. Он обвиняет ее в мошенничестве.

Также источник отмечает, что с имущества Глушакова был снят арест, а сам игрок вывел со счетов жены 300 млн рублей.

Теги: Глушаков
Сегодня, 13:32
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#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Зенит»
а сам игрок вывел со счетов жены 300 млн рублей.
Неужели - последние??? Ай-ай-ай! scream
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 14:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделал.Пусть сама идет заработает,хватит мужа грабить.
Цитата: Батька
Не то что честные и порядочные Кержаков (бьет жену), Аршавин (бросил мать троих детей), Дзагоев там ручки свои хрустальные прикладывает к жене ... вот это да пример и молодцы !!!

Это их личное дело и всех деталей ты не знаешь.Барановская истеричка,не дня не работавшая и сношавшая мозг мужу пример идеальной жены,которую теперь нужно терпеть до самой смерти?Детей нарожать ума не надо,особенно что бы не работать и всю жизнь сидеть на чужой шее.Если бы у нас было как в Европе,многие содержанки остались бы с голой попой и это было бы справедливо.Муж пашет,а имущество совместно нажитое,со стороны гламурных лялек каким местом?Они даже такого слова как работа не знают,только лайк,шопинг и мужик должен.В Рашке только гражданский брак и обязательный тест ДНК на каждого ребенка в этом гражданском браке-только подобные меры гарантируют,что тебя не ограбят строго по закону.А так и детей со стороны на тебя не запишут,и при расставании никаких судов и раздела совместного имущества-с голой попой в деревню к мамочке.Как показывает личный опыт-дамы не защищенные законом в плане ограбить бывшего супруга ведут себя в отношениях куда покладистее,особенно если некуда идти и кроме пары чемоданов в доме нет ничего купленного данными дамами.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  mustang   (Сегодня, 14:14)
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online

молодец Денис. со шкурами так и надо
оставь ее без средств к существованию
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#4  Батька   (Сегодня, 13:54)
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Не то что честные и порядочные Кержаков (бьет жену), Аршавин (бросил мать троих детей), Дзагоев там ручки свои хрустальные прикладывает к жене ... вот это да пример и молодцы !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 13:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а сам игрок вывел со счетов жены

я не банкир, но разве такое возможно?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 13:45)
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Болеет за:
«Спартак»
шла 1999 серия санта барбары


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Крыса. Свинья...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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