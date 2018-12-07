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ЦСКА добился волевой победы над "Енисеем" в молодежном первенстве

Молодежка ЦСКА одержала волевую победу в домашнем матче с "Енисеем" (2:1).

Российское молодежное первенство

17-й тур

ЦСКА (мол.) — "Енисей" (мол.) — 2:1 (0:1)

Голы: Пухов (пенальти), 56; Хосонов (пенальти), 66 — Сахаров, 6.

Удаление: Захаров ("Енисей"), 66.
Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 15:30
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