Новости партнеров

"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернандо

"Спартак" в составе 22-х футболистов отправился в Махачкалу, где 8 декабря состоится матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи".

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов

Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Голкипер Артем Ребров пропустит эту встречу из-за травмы плеча. Хавбек Фернандо продолжает восстановление после травмы

официальный сайт
Теги: Ребров Фернандо Спартак Анжи
Сегодня, 18:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.