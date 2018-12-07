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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Геннадий Орлов: пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад
Футбольный комментатор Геннадий Орлов признался, что ему нравится, как играет лондонский "Арсенал" под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Унаи Эмери. Орлов также вспомнил слова нападающего сборной России Артема Дзюбы, который в 2012 году назвал Эмери тренеришкой после домашнего поражения "Спартака" от "Динамо" со счетом 1:5.
"Мне нравится, как сейчас играет лондонский "Арсенал". Хорошая команда. Я помню одного парнишку, футболиста, который назвал тренеришкой нынешнего тренера "Арсенала". Пусть он свои слова возьмет назад. Он не угадал, так бывает", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Петербурге.
Sport24
"Мне нравится, как сейчас играет лондонский "Арсенал". Хорошая команда. Я помню одного парнишку, футболиста, который назвал тренеришкой нынешнего тренера "Арсенала". Пусть он свои слова возьмет назад. Он не угадал, так бывает", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Петербурге.
Sport24
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