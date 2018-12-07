Новости партнеров

Геннадий Орлов: пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад

Футбольный комментатор Геннадий Орлов признался, что ему нравится, как играет лондонский "Арсенал" под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Унаи Эмери. Орлов также вспомнил слова нападающего сборной России Артема Дзюбы, который в 2012 году назвал Эмери тренеришкой после домашнего поражения "Спартака" от "Динамо" со счетом 1:5.

"Мне нравится, как сейчас играет лондонский "Арсенал". Хорошая команда. Я помню одного парнишку, футболиста, который назвал тренеришкой нынешнего тренера "Арсенала". Пусть он свои слова возьмет назад. Он не угадал, так бывает", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Петербурге.

Sport24
Теги: Орлов Дзюба Зенит
Сегодня, 18:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  Шмайхель   (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я помню одного парнишку, футболиста, который назвал тренеришкой нынешнего тренера "Арсенала".
Гена ,плюнь в этого лоха..,тебе территориально ближе.

Цитата: Critique
Спасибо Карпину и Федуну. По-моему, единственный, кто в РФПЛ распознал талант Эмери был Бикеич, который открыто признавался, что черпал некоторые тактические приемы у баска.
Спасибо надо в кавычки поставить .Это одна из причин ,по которой Карпина в Спартаке видеть не хочу.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  Critique   (Сегодня, 19:06)
  • 0
  •  (2)
online

Спасибо Карпину и Федуну. По-моему, единственный, кто в РФПЛ распознал талант Эмери был Бикеич, который открыто признавался, что черпал некоторые тактические приемы у баска.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  VitL  Белгород (Сегодня, 19:00)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
какого тренера мы потеряли...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#2  Primus  Москва (Сегодня, 18:54)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба убогое полено, до сих пор не ставшее чемпионом. Ни думать головой - ни играть ногами он не способен. Разве что роль шута и скомороха - вот это его тема


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:38)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
По последним интервью похоже что у Орлова под старость стал появлятся разум!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.