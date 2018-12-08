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Глава Москомспорта: Виталий Леонтьевич! Ваши заслуги в успехах нашего спорта просто неоценимы!

Руководитель департамента спорта города Москвы Николай Гуляев поздравил президента РФС Виталия Мутко с юбилеем - cегодня вице-премьеру РФ и известному спортивному деятелю исполняется 60 лет.

"Уважаемый Виталий Леонтьевич! Поздравляю вас с днем рождения! В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, душевного тепла и отличного настроения.

Оставайтесь всегда таким же открытым и позитивным, каким мы вас знаем все эти годы. Своей фантастической энергетикой вы заряжаете всех окружающих, вселяя в людей уверенность в реализации даже самых смелых проектов. Сегодня Россия является одной из ведущих спортивных держав мира. На территории нашей страны за последнее десятилетие были проведены крупнейшие мировые спортивные проекты.

Виталий Леонтьевич, ваша заслуга в этом признании неоценима. Будьте здоровы! С днем рождения!" - сказал Гуляев.

Sport24
Теги: Мутко
Сегодня, 11:01
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