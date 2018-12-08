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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Зуев: меня бросают через плечо на бровке и ничего. У нас борьба что ли? (видео)
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев прокомментировал игру своей команды в матче против "Крыльев Советов" (0:1) и выразил недовольство судейством Сергея Карасёва, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- В начале хочется сконцентрироваться все-таки не на эмоциях, которые были в конце, а на самом футболе. У вас было много моментов. Согласны с тем, что реализация - главная проблема "Ростова"?
- Да, реализация подвела. Думаю, если бы не наши эмоции, мы бы точно забили.
- Чем были вызваны ваши эмоции - решением судей, действиями соперника?
- Конечно, они провоцировали нас. Мы где-то поддались этому, чего делать было нельзя. Но и судья, считаю, не очень объективно судил. Там он удаляет Сигурдссона, потом меня на бровке кидают вот так (показывает бросок руками) - и ничего.
- Судья, как нам рассказали, объяснил этот эпизод так - прием Рохеля был не таким, которым был вызван агрессией, а скорее его естественными движениями.
- А, то есть кинуть... У нас борьба что ли?
- Что было в эпизоде с Сигурдссоном?
- Мальчик, подающий мячи, видимо, долго не кидал мяч. Он ему покатил, и Сигурдссон ударил. Не знаю, хотел ли он в него, но он в него не попал - ударил в стенку. Сигурдссон никого не трогал, и ему дали красную карточку. За что? Видимо, за то, что ударил мальчика, но он в него не попал - он попал в стенку.
- Думаете ли вы сейчас о том, что весной придется начинать без двух игроков? При этом, возможно, кто-то получит длительную дисквалификацию.
- На сборах будем думать об этом. Сейчас опустошение больше.
- Вернуться в Самару приятно было или эмоции на поле сегодня все затмили?
- От таких эмоций, честно сказать, не очень приятно было. Но новый стадион прекрасен.
- Круче, чем в Ростове-на-Дону?
- В Ростове мне побольше нравится, потому что домашний стадион, домашняя атмосфера.
- В начале хочется сконцентрироваться все-таки не на эмоциях, которые были в конце, а на самом футболе. У вас было много моментов. Согласны с тем, что реализация - главная проблема "Ростова"?
- Да, реализация подвела. Думаю, если бы не наши эмоции, мы бы точно забили.
- Чем были вызваны ваши эмоции - решением судей, действиями соперника?
- Конечно, они провоцировали нас. Мы где-то поддались этому, чего делать было нельзя. Но и судья, считаю, не очень объективно судил. Там он удаляет Сигурдссона, потом меня на бровке кидают вот так (показывает бросок руками) - и ничего.
- Судья, как нам рассказали, объяснил этот эпизод так - прием Рохеля был не таким, которым был вызван агрессией, а скорее его естественными движениями.
- А, то есть кинуть... У нас борьба что ли?
- Что было в эпизоде с Сигурдссоном?
- Мальчик, подающий мячи, видимо, долго не кидал мяч. Он ему покатил, и Сигурдссон ударил. Не знаю, хотел ли он в него, но он в него не попал - ударил в стенку. Сигурдссон никого не трогал, и ему дали красную карточку. За что? Видимо, за то, что ударил мальчика, но он в него не попал - он попал в стенку.
- Думаете ли вы сейчас о том, что весной придется начинать без двух игроков? При этом, возможно, кто-то получит длительную дисквалификацию.
- На сборах будем думать об этом. Сейчас опустошение больше.
- Вернуться в Самару приятно было или эмоции на поле сегодня все затмили?
- От таких эмоций, честно сказать, не очень приятно было. Но новый стадион прекрасен.
- Круче, чем в Ростове-на-Дону?
- В Ростове мне побольше нравится, потому что домашний стадион, домашняя атмосфера.
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