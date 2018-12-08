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Александр Зуев: меня бросают через плечо на бровке и ничего. У нас борьба что ли? (видео)

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев прокомментировал игру своей команды в матче против "Крыльев Советов" (0:1) и выразил недовольство судейством Сергея Карасёва, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.



- В начале хочется сконцентрироваться все-таки не на эмоциях, которые были в конце, а на самом футболе. У вас было много моментов. Согласны с тем, что реализация - главная проблема "Ростова"?

- Да, реализация подвела. Думаю, если бы не наши эмоции, мы бы точно забили.

- Чем были вызваны ваши эмоции - решением судей, действиями соперника?

- Конечно, они провоцировали нас. Мы где-то поддались этому, чего делать было нельзя. Но и судья, считаю, не очень объективно судил. Там он удаляет Сигурдссона, потом меня на бровке кидают вот так (показывает бросок руками) - и ничего.

- Судья, как нам рассказали, объяснил этот эпизод так - прием Рохеля был не таким, которым был вызван агрессией, а скорее его естественными движениями.

- А, то есть кинуть... У нас борьба что ли?

- Что было в эпизоде с Сигурдссоном?

- Мальчик, подающий мячи, видимо, долго не кидал мяч. Он ему покатил, и Сигурдссон ударил. Не знаю, хотел ли он в него, но он в него не попал - ударил в стенку. Сигурдссон никого не трогал, и ему дали красную карточку. За что? Видимо, за то, что ударил мальчика, но он в него не попал - он попал в стенку.

- Думаете ли вы сейчас о том, что весной придется начинать без двух игроков? При этом, возможно, кто-то получит длительную дисквалификацию.

- На сборах будем думать об этом. Сейчас опустошение больше.

- Вернуться в Самару приятно было или эмоции на поле сегодня все затмили?

- От таких эмоций, честно сказать, не очень приятно было. Но новый стадион прекрасен.

- Круче, чем в Ростове-на-Дону?

- В Ростове мне побольше нравится, потому что домашний стадион, домашняя атмосфера.
Теги: Крылья Советов Зуев Ростов Rвидео
Сегодня, 15:19
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#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Не надо ля ля тебя не кинули, а стряхнули со спины поэтому и нет ЖК.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 17:28)
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online

Хилый ты, Санек, вот и бросают. Обрастать мышцой надо, или идти пешки двигать.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 17:15)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zloy
а нах ты на игрока кс ложится стал? вот он тебя с себя и стряхнул

Может у него чувства были к игроку..вот и лег,а тот не оценил этого.)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  zloy   (Сегодня, 17:05)
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Болеет за:
«Барселона»
а нах ты на игрока кс ложится стал? вот он тебя с себя и стряхнул
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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