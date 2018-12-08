Александр Зуев: меня бросают через плечо на бровке и ничего. У нас борьба что ли? (видео)

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев прокомментировал игру своей команды в матче против "Крыльев Советов" (0:1) и выразил недовольство судейством Сергея Карасёва, передают корреспондентыРоман Гуськов и Иван Долинин.- Да, реализация подвела. Думаю, если бы не наши эмоции, мы бы точно забили.- Конечно, они провоцировали нас. Мы где-то поддались этому, чего делать было нельзя. Но и судья, считаю, не очень объективно судил. Там он удаляет Сигурдссона, потом меня на бровке кидают вот так (показывает бросок руками) - и ничего.- А, то есть кинуть... У нас борьба что ли?- Мальчик, подающий мячи, видимо, долго не кидал мяч. Он ему покатил, и Сигурдссон ударил. Не знаю, хотел ли он в него, но он в него не попал - ударил в стенку. Сигурдссон никого не трогал, и ему дали красную карточку. За что? Видимо, за то, что ударил мальчика, но он в него не попал - он попал в стенку.- На сборах будем думать об этом. Сейчас опустошение больше.- От таких эмоций, честно сказать, не очень приятно было. Но новый стадион прекрасен.- В Ростове мне побольше нравится, потому что домашний стадион, домашняя атмосфера.