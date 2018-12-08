Адвокат жены Глушакова: на что еще Денис способен из-за денег?

Адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи подтвердил, что футболист написал на нее заявление в полицию."Сначала Глушаков хотел забрать детей у жены и заставить ее платить алименты. После того как суд решил, что алименты должен платить он - Глушаков подал заявление в полицию и требует всех посадить. На что еще способен футболист из-за денег и кто ему все это советует?" - написал Сергей Жорин в Твиттере.