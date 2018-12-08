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Адвокат жены Глушакова: на что еще Денис способен из-за денег?

Адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи подтвердил, что футболист написал на нее заявление в полицию.

"Сначала Глушаков хотел забрать детей у жены и заставить ее платить алименты. После того как суд решил, что алименты должен платить он - Глушаков подал заявление в полицию и требует всех посадить. На что еще способен футболист из-за денег и кто ему все это советует?" - написал Сергей Жорин в Твиттере.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:23
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#10  prtcs  Москва (Сегодня, 20:06)
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Болеет за:
ЦСКА
Этот адвокатишка не работает за любовь к бабам, а выкручивает им карманы по полной. Как в народе говорят: " Чья бы корова мычала, а твоя молчала". Зачем этой "чесной" женщине нанимать вот таких адвокатов? До копейки вытащить все с Глушакова. Не сдавайся. Плюй на этих жориков и только вперед.
Регистрация: 12.02.2010 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 20:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: Сибирячок
Жорин, а тебе чего неймётся то? Ты работай


Так он и работает. За процент. От алиментов...

Его работа - это не пиздеть на всю страну о работе. Или ты читать так и не научился, осёл?
Цитата: Сибирячок
а не таскай грязное бельё. Хуже бабы...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 19:53)
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Цитата: Сибирячок
Жорин, а тебе чего неймётся то? Ты работай


Так он и работает. За процент. От алиментов...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жорин, а тебе чего неймётся то? Ты работай, а не таскай грязное бельё. Хуже бабы...

Цитата: sanyapytilin
А она этому ублюдку детей рожала...

Так какого хера тогда детей не отдаёт Глушакову? Ему ж рожала, не себе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 19:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Футбол то тут где? Давайте тогда печатать новости типа: престарелая соседка Акинфеева напудила в штаны в торговом зале Перекрёстка.

Но по причине внеочередного ляпа конифея)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#5  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:33)
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online

Футбол то тут где? Давайте тогда печатать новости типа: престарелая соседка Акинфеева напудила в штаны в торговом зале Перекрёстка.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  plast  Спб (Сегодня, 19:28)
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online

а на что жена глушакова способна изза денег? она же сливает все эти компроматы и т.д. вместо того что бы по тихому развестись
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 19:28)
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online
Болеет за:
«Терек»
Я предупреждал, что Жорин долбоёб, он просирает всем и вся, рад, что лохушку обул.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 19:27)
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Болеет за:
«Динамо» М
они джентльмены на многое способны
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  sanyapytilin   (Сегодня, 19:26)
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Болеет за:
ЦСКА
А она этому ублюдку детей рожала...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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