Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона

Дубль Фарфана в конце матча приносит нам волевую победу!

Спасибо, что были всегда с нами ??

С победой, красно-зелёные!#ЛокоОренбург 2:1 (0:1) pic.twitter.com/E2BSmNRLJ8 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 8, 2018

Смолов считанное количество раз встречался с мячом в чужой штрафной

Футбол не всегда справедлив. Убедиться в этом могли сегодня игроки и поклонники «Оренбурга». «Газовики», выдав убойный матч в гостях против действующего чемпиона страны, покинули Москву ни с чем. Вместо победы, на которую наиграл «Оренбург», гости потерпели обиднейшее поражение.– о воле к победе, удивительном Фарфане и упущенных возможностях.Сезон, проведённый в ФНЛ, явно пошёл на пользу «Оренбургу». Вернувшись в РПЛ, оренбуржцы заиграли в куда более подходящий для себя футбол. Ставка была сделана на надёжную игру в обороне и контратаки. Уже в первом туре с новичком РПЛ пришлось изрядно помучиться «Спартаку» Массимо Карреры. Тогда на «Открытие Арене» хозяева забили единственный мяч, воспользовавшись обидной ошибкой Евгения Фролова, уронившего мяч на ногу Жиго. Затем «Оренбург» выдал серию из трёх побед подряд, в которую вошёл и домашний матч с «Локомотивом». Наверное, оренбуржцы заслуживали и вторую победу, но низкая реализация вкупе с самоотверженной игрой «железнодорожников» предопределила итоговый результат.«Локо» по-прежнему не в полном порядке. После двух поражений в РПЛ подряд (от «Урала» и «Спартака») Юрий Сёмин продолжил эксперименты с составом. На этот раз Сёмин предпочёл Фёдору Смолову, не реализовавшему пенальти в игре со «Спартаком», Эдера. Сразу оговоримся, что португалец не впечатлил, лишь укрепив репутацию игрока замены. За весь тайм Эдер не нанёс ни одного удара по воротам соперника. Из всех игроков «Локомотива» известный статистический сервис WhoScored оценил Эдера на 6.27. Хуже оценку получил лишь Антон Миранчук, который как и Эдер отправился на скамейку уже в перерыве.Тренерский штаб «Оренбурга» явно хорошо подготовился к матчу с чемпионом. Почти 40% своих атак гости проводили через левый фланг (правый – «Локомотива»). Прекрасно понимая, что Игнатьев и Фарфан будут оставлять зоны на фланге, «Оренбург» давил именно на эту зону, пусть свой гол гости забили и после атаки с другого фланга. Также гости выстроили массированную оборону, выставив сразу два защитных эшелона. В целом, такой план на игру заставлял «Локомотив» активнее раскрываться. Естественно, что для взлома подобной обороны было необходимо активно задействовать фланговые атаки и крайних защитников, которые у «Локомотива» традиционно идут вперёд.Задумка Владимира Федотова сработала. По количеству голевых моментов «Оренбург» не уступил сопернику. Матч команды закончили примерно с одинаковыми ключевыми показателями: 10-9 по ударам, 5-4 по ударам в створ. При этом хозяева владели мячом 70% времени. «Оренбург» наглядно продемонстрировал, что владение не является залогом успеха. Ещё в первом тайме гости едва не забили после углового, когда Гильерме отбил мяч на ленточке, а во второй половине встречи «Оренбург» в одной из атак угодил в штангу. Столь острых моментов у «Локомотива», по сути, не было.Для «Локомотива» эта победа очень важна. Москвичи традиционно неудачно играют с командами, которые запираются на своей половине поля. Ещё хуже дела у «Локо» складываются, когда такие соперники открывают счёт: вспомним уже упомянутый матч первого круга с «Оренбургом», ничью с «Динамо» и «Уфой» в первом туре (пусть в том матче уфимцы и не открывали счёт).«Локомотив» очень хорош в быстром нападении на смене ритма, когда Миранчуки и Мануэл Фернандеш находят пространство для атак. Позиционное нападение остаётся серьёзной проблемой «железнодорожников». Пока Юрий Сёмин так и не решил эту проблему, сегодня в матче с «Оренбургом» «Локомотив» фактически перешёл на навал, который и сработал. В плане стратегии игры тренерский штаб москвичей не открыл ничего нового, победу хозяевам принесло везение и индивидуальное мастерство игроков. Но такая победа очень важна с психологической точки зрения, в следующий раз в подобной ситуации будет намного проще.Фарфан остаётся одним из ключевых игроков «Локо». После матча Сёмин долго поздравлял перуанца с дублем. Такие игроки полностью соответствуют ценностям самого тренера, который всегда любил настоящих бойцов. До 76-й минуты, когда Фарфан фактически занёс мяч в ворота соперника, его практически не было видно на поле. Вообще, в этом матче один Гжегож Крыховяк в составе «Локо» выделялся своей активностью. Но Фарфан включился именно тогда, когда это требовалось команде. Остаётся лишь сожалеть, что Джефферсон не появился в «Локомотиве» раньше.Вновь неважно выглядели Мануэл Фернандеш и Фёдор Смолов. Оба появились на поле по ходу матча, но толком себя не проявили. Португалец продолжает тянуть игру на себя, но в нынешней форме (или при мыслях о новом контракте) Ману перестал выполнять свои функции. Пасы у Фернандеша не идут, обмотка чаще приводит к потерям или тормозит атаку. Смолову же срочно нужно забить в нескольких матчах подряд, чтобы вернуть себе «инстинкт убийцы». Пока же Фёдор не превосходит Эдера: Фёдор также не нанёс ни одного удара за тайм и сделал те же 16 передач, как и португалец. Любопытно, что два форварда «Локомотива» даже пасовали с одинаковой точностью (81,3%!). Смолов был активен, но в чужой штрафной с мячом встречался считанное количество раз, что наглядно демонстрирует данная схема.Очень интересно будет посмотреть на состав «Локомотива» в матче с «Шальке». Пока же проблема центрфорварда остаётся актуальной, может, стоит бросить в бой юного Романа Тугарева, готового переть вперёд в любой ситуации? Основным форвардам москвичей сейчас явно не хватает такой смелости.Победа приблизила «Локомотив» к лидерам, позволила прервать неприятную серию из трёх матчей без побед. «Локо» продолжает натужно катить по дистанции, но после зимнего перерыва чемпион должен прибавить. Сейчас важно не отстать от основных конкурентов и сохранить отыгрываемую дистанцию.Фарфан, 77, 81 - Деспотович, 9Гилерме, Кверквелия, Хёведес, Денисов (Баринов, 76), Игнатьев, Рыбусь, Антон Миранчук (Фернандеш, 46), Крыховяк, Фарфан, Алексей Миранчук, Эдер (Смолов, 46)Довбня, Малых, Терехов (Чуканов, 86), Сиваков, Бегич, Ойеволе, Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Мишкич (Козлов, 87), Сутормин, Деспотович