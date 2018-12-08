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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Валерий Рейнгольд: мне кажется, что "Спартак" готовится дать бой "Вильярреалу"
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Анжи" (3:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Трудно комментировать матч, поскольку и "Спартак" сильнее на голову, и у "Анжи" положение очень тяжёлое, как бы команду в высшем дивизионе удалось сохранить. В первом тайме москвичи помучились, многие действия были невпопад, но класс сделал своё дело, и команда одержала крупную победу. Во втором тайме мне понравилась игра "Спартака", более осмысленно действовала команда, хотя и соперник подустал, действовал в обороне уже не столь внимательно.
Мне понравилась игра Александра Ломовицкого, который матч начал неудачно, но в итоге заработал первый пенальти в игре благодаря индивидуальным действиям. Он не стал крутиться вокруг своей оси, как это обычно делают молодые игроки, которые боятся идти в обводку, а решил обострить ситуацию, и результатом его действий стал 11-метровый. Так и нужно играть, это и есть футбол! Оба пенальти справедливы, и если бы в штрафной было пять нарушений - нужно было бы пять пенальти и назначить. Я вообще не самого высокого мнения о работе Владислава Безбородова, он неоднократно допускал грубые ошибки в разных матчах, но сегодня к нему вопросов нет.
"Спартак" выглядел хорошо, и здорово что обошлось без травм, потому что мне кажется, что команда готовится дать бой "Вильярреалу", хотя я могу ошибаться. Но если я прав - к матчу нужно подходить во всеоружии.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Вильярреала":
Будь я на месте Кононова, я бы выпустил на поле с первых минут атакующий вариант состава. "Спартаку" уже нечего терять в этом турнире, и если проиграют, то хотя бы попробовали что-то изменить. Испанцы вряд ли будут ждать атакующей игры от гостей, и можно их на этом поймать, тем более, опять же, терять нечего. Я бы посоветовал Кононову дать установку прессинга по всему полю с первой минуты. Не ждать контратак, не выжидать у своих ворот, а бросить "Вильярреалу" перчатку. Я бы хотел увидеть такой футбол, посмотреть на действия "Вильярреала" в этих условиях.
Это Испания, погода наверняка будет тёплой, поэтому нужно попытаться взять мяч под контроль и показать свои способности. Вопрос - хватит ли сил... это действительно серьёзный вопрос. Но меня ещё вдохновил голевой пас Джано Ананидзе на Зе Луиша, это же исполнение высшего разряда, это и есть футбол! Кто знает, возможно, грузина стоит выпустить на поле с первых минут, силёнок много, желания много. Я могу ошибаться, но так видится ситуация.
Главное не дрожать, не перегореть. Выйти на игру как на последнюю, от этого матча зависит многое, и нужно показать, что мы приехали не туристами, а показать футбол и обыграть "Вильярреал".
- Об игре:
Трудно комментировать матч, поскольку и "Спартак" сильнее на голову, и у "Анжи" положение очень тяжёлое, как бы команду в высшем дивизионе удалось сохранить. В первом тайме москвичи помучились, многие действия были невпопад, но класс сделал своё дело, и команда одержала крупную победу. Во втором тайме мне понравилась игра "Спартака", более осмысленно действовала команда, хотя и соперник подустал, действовал в обороне уже не столь внимательно.
Мне понравилась игра Александра Ломовицкого, который матч начал неудачно, но в итоге заработал первый пенальти в игре благодаря индивидуальным действиям. Он не стал крутиться вокруг своей оси, как это обычно делают молодые игроки, которые боятся идти в обводку, а решил обострить ситуацию, и результатом его действий стал 11-метровый. Так и нужно играть, это и есть футбол! Оба пенальти справедливы, и если бы в штрафной было пять нарушений - нужно было бы пять пенальти и назначить. Я вообще не самого высокого мнения о работе Владислава Безбородова, он неоднократно допускал грубые ошибки в разных матчах, но сегодня к нему вопросов нет.
"Спартак" выглядел хорошо, и здорово что обошлось без травм, потому что мне кажется, что команда готовится дать бой "Вильярреалу", хотя я могу ошибаться. Но если я прав - к матчу нужно подходить во всеоружии.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Вильярреала":
Будь я на месте Кононова, я бы выпустил на поле с первых минут атакующий вариант состава. "Спартаку" уже нечего терять в этом турнире, и если проиграют, то хотя бы попробовали что-то изменить. Испанцы вряд ли будут ждать атакующей игры от гостей, и можно их на этом поймать, тем более, опять же, терять нечего. Я бы посоветовал Кононову дать установку прессинга по всему полю с первой минуты. Не ждать контратак, не выжидать у своих ворот, а бросить "Вильярреалу" перчатку. Я бы хотел увидеть такой футбол, посмотреть на действия "Вильярреала" в этих условиях.
Это Испания, погода наверняка будет тёплой, поэтому нужно попытаться взять мяч под контроль и показать свои способности. Вопрос - хватит ли сил... это действительно серьёзный вопрос. Но меня ещё вдохновил голевой пас Джано Ананидзе на Зе Луиша, это же исполнение высшего разряда, это и есть футбол! Кто знает, возможно, грузина стоит выпустить на поле с первых минут, силёнок много, желания много. Я могу ошибаться, но так видится ситуация.
Главное не дрожать, не перегореть. Выйти на игру как на последнюю, от этого матча зависит многое, и нужно показать, что мы приехали не туристами, а показать футбол и обыграть "Вильярреал".
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