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Валерий Рейнгольд: мне кажется, что "Спартак" готовится дать бой "Вильярреалу"

Валерий Рейнгольд: мне кажется, что "Спартак" готовится дать бой "Вильярреалу" Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Анжи" (3:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Трудно комментировать матч, поскольку и "Спартак" сильнее на голову, и у "Анжи" положение очень тяжёлое, как бы команду в высшем дивизионе удалось сохранить. В первом тайме москвичи помучились, многие действия были невпопад, но класс сделал своё дело, и команда одержала крупную победу. Во втором тайме мне понравилась игра "Спартака", более осмысленно действовала команда, хотя и соперник подустал, действовал в обороне уже не столь внимательно.

Мне понравилась игра Александра Ломовицкого, который матч начал неудачно, но в итоге заработал первый пенальти в игре благодаря индивидуальным действиям. Он не стал крутиться вокруг своей оси, как это обычно делают молодые игроки, которые боятся идти в обводку, а решил обострить ситуацию, и результатом его действий стал 11-метровый. Так и нужно играть, это и есть футбол! Оба пенальти справедливы, и если бы в штрафной было пять нарушений - нужно было бы пять пенальти и назначить. Я вообще не самого высокого мнения о работе Владислава Безбородова, он неоднократно допускал грубые ошибки в разных матчах, но сегодня к нему вопросов нет.

"Спартак" выглядел хорошо, и здорово что обошлось без травм, потому что мне кажется, что команда готовится дать бой "Вильярреалу", хотя я могу ошибаться. Но если я прав - к матчу нужно подходить во всеоружии.

- О предстоящем матче Лиги Европы против "Вильярреала":

Будь я на месте Кононова, я бы выпустил на поле с первых минут атакующий вариант состава. "Спартаку" уже нечего терять в этом турнире, и если проиграют, то хотя бы попробовали что-то изменить. Испанцы вряд ли будут ждать атакующей игры от гостей, и можно их на этом поймать, тем более, опять же, терять нечего. Я бы посоветовал Кононову дать установку прессинга по всему полю с первой минуты. Не ждать контратак, не выжидать у своих ворот, а бросить "Вильярреалу" перчатку. Я бы хотел увидеть такой футбол, посмотреть на действия "Вильярреала" в этих условиях.

Это Испания, погода наверняка будет тёплой, поэтому нужно попытаться взять мяч под контроль и показать свои способности. Вопрос - хватит ли сил... это действительно серьёзный вопрос. Но меня ещё вдохновил голевой пас Джано Ананидзе на Зе Луиша, это же исполнение высшего разряда, это и есть футбол! Кто знает, возможно, грузина стоит выпустить на поле с первых минут, силёнок много, желания много. Я могу ошибаться, но так видится ситуация.

Главное не дрожать, не перегореть. Выйти на игру как на последнюю, от этого матча зависит многое, и нужно показать, что мы приехали не туристами, а показать футбол и обыграть "Вильярреал".
Теги: Рейнгольд Спартак Анжи
Вчера, 22:40
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3
(5)
#3  Смотрящий  Москва (Вчера, 23:44)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Выйти на игру как на последнюю,

И она не станет последней.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Вчера, 22:51)
  • -1
  •  (9)

Там Безбородова не будет и два пеналя не поставят.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Jurij  Рязань (Вчера, 22:44)
  • -4
  •  (6)

Смешной дед. )
Регистрация: 11.07.2008 [жалоба]
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