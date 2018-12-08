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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Ломовицкий наконец-то хорош. Оценки за матч "Анжи" - "Спартак"
«Спартак» заработал больше 11-метровых, чем создал голевых моментов, и без нервов взял 3 очка в Каспийске. Rusfootball.info оценивает действия игроков в последнем матче «Анжи» в нынешнем составе.
Дюпин – 2.5. Напоследок решил повеселить публику, погнав мяч вперёд метров на 30, а до этого не смог помочь команде на пенальти, грубо ошибся на выходе и пропустил между ног от Зе Луиша.
Савичев – 3.0, Гиголаев – 2.0. Бывший спартаковец провёл неплохую игру, прикрыл Ханни и в первом тайме даже часто подключался в атаку. Только вот навесы не шли. Его вина в третьем пропущенном имеется, но это было уже не так важно. А вот Гиголаев во многом похоронил команду. Конечно, попадание мяча в руку – несчастный случай, но именно он убил интригу. А вторую жёлтую левый латераль мог получить ещё до перерыва, когда прыгнул в Рассказова.
Удалый – 3.5, Новосельцев – 2.5, Гапон – 2.0. «Анжи» весь первый тайм не позволял «Спартаку» создавать моменты, но пенальти Гапона свёл все старания партнёров на нет. Роковой фол совершил и Новосельцев, вчистую проигравший борьбу Зе Луишу и заработавший штрафной, который привёл к пенальти. Удалый на фоне партнёров в день своего 34-летия смотрелся здорово и даже спас команду от третьего гола, но не надолго.
Глебов – 2.5, Ондуа – 3.0, Кулик – 3.0. В первом тайме средняя линия «Анжи» здорово держала позиционную оборону, Кулику порой удавалось эффектно выходить из-под прессинга. Ондуа вступал в огромное количество единоборств и постоянно был в центре внимания (с переменным успехом). Глебов же запомнился в основном стычками в концовке с молодыми спартаковцами.
Долгов – 2.0, Понсе – 2.5. Павел вообще не попал в игру и не сделал ничего полезного. Правда, тут есть и вина партнёров, не доводивших мяч до фактурного нападающего. Понсе свой момент во втором тайме всё-таки нашёл, но из убойной позиции не попал.
Кацаев – 3.5, Ахъядов – 3.0, Хамдамов – б/о. Замены усилили игру «Анжи» в атаке, хотя, понятное дело, концентрация у спартаковцев была уже не та. Тем не менее, Кацаев с Ахъядовым смело шли в обыгрыш, врывались в чужую штрафную и были близки к голу престижа.
Максименко – б/о. Александр всего пару раз поймал передачи соперников, а ударов в створ так и не дождался. Даже партнёры в розыгрыше мяча его не задействовали – место в воротах «Спартака» сегодня мог занять без последствий для команды любой из нас.
Рассказов – 3.5, Кутепов – 4.0, Джикия – 3.5, Мельгарехо – 3.5. Не сказать, что крайние защитники сильно впечатлили в атаке, но поскольку «Анжи» ни разу не пробил в створ, а какую-то остроту стал создавать только при счёте 0:2, все заслуживают получить выше тройки. Когда хозяева всё же создавали моменты, где-то рядом не поспевал Джикия – Георгий снова играет менее уверенно, чем Илья.
Ломовицкий – 4.0, Глушаков – 3.5, Попов – 3.0, Ханни – 3.5. Болельщики «Спартака» наконец дожили до момента, когда Ломовицкого можно похвалить. И без всяких оговорок. Он, по сути, сделал игру, заработав пенальти, да и в целом был активен, например отдал острый пас на забегание Глушакову. Правда, остаётся непонятным, способен ли он бить на силу. На точность пока либо не получается, либо получается достижимо для вратаря.
Партнёры Ломовицкого по полузащите сыграли, конечно, лучше своих коллег, но никто особо не впечатлил. Попов вообще не был заметен в созидании. Глушаков неплохо пасовал вперёд и пару раз ворвался в штрафную, но не более того. Ханни пытался вести игру, но сегодня был немного не его день. Тем не менее, контролировать игру и мяч полузащита смогла.
Адриано – 3.5, Зе Луиш – 4.5. Возможно, последний матч в России Луис Адриано отметил забитым голом с пенальти, который отчасти сам и заработал, исполнив штрафной в руку Гиголаеву. Однако его партнёр по атаке к голу с пенальти добавил тот самый заработанный штрафной, с которого был заработан пенальти, а потом отличился ещё и с игры. Эх, если бы смог исполнить простой пас на Джано в концовке и бил головой хотя бы в сторону ворот, цены бы вообще не было.
Джано – 3.5, Петкович – 2.5, Самедов – 3.0. Задачей-минимум для Джано было не порваться снова, а он ещё сделал голевой пас и мог забить, если бы Зе Луиш покатил нормально. Отличное возвращение. Петкович сразу проявил себя слабым звеном, позволял себя обыгрывать, терять мяч, но сохранил силы для Мельгарехо перед матчем в Испании. Самедов не испортил картины в центре поля, прервал одну опасную атаку соперника.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
«Анжи»
Дюпин – 2.5. Напоследок решил повеселить публику, погнав мяч вперёд метров на 30, а до этого не смог помочь команде на пенальти, грубо ошибся на выходе и пропустил между ног от Зе Луиша.
Савичев – 3.0, Гиголаев – 2.0. Бывший спартаковец провёл неплохую игру, прикрыл Ханни и в первом тайме даже часто подключался в атаку. Только вот навесы не шли. Его вина в третьем пропущенном имеется, но это было уже не так важно. А вот Гиголаев во многом похоронил команду. Конечно, попадание мяча в руку – несчастный случай, но именно он убил интригу. А вторую жёлтую левый латераль мог получить ещё до перерыва, когда прыгнул в Рассказова.
Удалый – 3.5, Новосельцев – 2.5, Гапон – 2.0. «Анжи» весь первый тайм не позволял «Спартаку» создавать моменты, но пенальти Гапона свёл все старания партнёров на нет. Роковой фол совершил и Новосельцев, вчистую проигравший борьбу Зе Луишу и заработавший штрафной, который привёл к пенальти. Удалый на фоне партнёров в день своего 34-летия смотрелся здорово и даже спас команду от третьего гола, но не надолго.
Глебов – 2.5, Ондуа – 3.0, Кулик – 3.0. В первом тайме средняя линия «Анжи» здорово держала позиционную оборону, Кулику порой удавалось эффектно выходить из-под прессинга. Ондуа вступал в огромное количество единоборств и постоянно был в центре внимания (с переменным успехом). Глебов же запомнился в основном стычками в концовке с молодыми спартаковцами.
Долгов – 2.0, Понсе – 2.5. Павел вообще не попал в игру и не сделал ничего полезного. Правда, тут есть и вина партнёров, не доводивших мяч до фактурного нападающего. Понсе свой момент во втором тайме всё-таки нашёл, но из убойной позиции не попал.
Кацаев – 3.5, Ахъядов – 3.0, Хамдамов – б/о. Замены усилили игру «Анжи» в атаке, хотя, понятное дело, концентрация у спартаковцев была уже не та. Тем не менее, Кацаев с Ахъядовым смело шли в обыгрыш, врывались в чужую штрафную и были близки к голу престижа.
«Спартак»
Максименко – б/о. Александр всего пару раз поймал передачи соперников, а ударов в створ так и не дождался. Даже партнёры в розыгрыше мяча его не задействовали – место в воротах «Спартака» сегодня мог занять без последствий для команды любой из нас.
Рассказов – 3.5, Кутепов – 4.0, Джикия – 3.5, Мельгарехо – 3.5. Не сказать, что крайние защитники сильно впечатлили в атаке, но поскольку «Анжи» ни разу не пробил в створ, а какую-то остроту стал создавать только при счёте 0:2, все заслуживают получить выше тройки. Когда хозяева всё же создавали моменты, где-то рядом не поспевал Джикия – Георгий снова играет менее уверенно, чем Илья.
Ломовицкий – 4.0, Глушаков – 3.5, Попов – 3.0, Ханни – 3.5. Болельщики «Спартака» наконец дожили до момента, когда Ломовицкого можно похвалить. И без всяких оговорок. Он, по сути, сделал игру, заработав пенальти, да и в целом был активен, например отдал острый пас на забегание Глушакову. Правда, остаётся непонятным, способен ли он бить на силу. На точность пока либо не получается, либо получается достижимо для вратаря.
Партнёры Ломовицкого по полузащите сыграли, конечно, лучше своих коллег, но никто особо не впечатлил. Попов вообще не был заметен в созидании. Глушаков неплохо пасовал вперёд и пару раз ворвался в штрафную, но не более того. Ханни пытался вести игру, но сегодня был немного не его день. Тем не менее, контролировать игру и мяч полузащита смогла.
Адриано – 3.5, Зе Луиш – 4.5. Возможно, последний матч в России Луис Адриано отметил забитым голом с пенальти, который отчасти сам и заработал, исполнив штрафной в руку Гиголаеву. Однако его партнёр по атаке к голу с пенальти добавил тот самый заработанный штрафной, с которого был заработан пенальти, а потом отличился ещё и с игры. Эх, если бы смог исполнить простой пас на Джано в концовке и бил головой хотя бы в сторону ворот, цены бы вообще не было.
Джано – 3.5, Петкович – 2.5, Самедов – 3.0. Задачей-минимум для Джано было не порваться снова, а он ещё сделал голевой пас и мог забить, если бы Зе Луиш покатил нормально. Отличное возвращение. Петкович сразу проявил себя слабым звеном, позволял себя обыгрывать, терять мяч, но сохранил силы для Мельгарехо перед матчем в Испании. Самедов не испортил картины в центре поля, прервал одну опасную атаку соперника.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
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