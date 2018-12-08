Новости партнеров

"Спартак" от футбола Романцева далек, как "Анжи" от миллиардов на счету

Посредственная игра приносит красно-белым результат. Но везения, которое помогает "Спартаку" брать очки, может не хватить в весенней части.

"Спартак" от футбола Романцева далек, как "Анжи" от миллиардов на счету


В "Спартаке" основной не Ханни, а Фернандо

Сколько бы ни съел лишних пирожков, в какой бы физическом и психологическом состоянии ни находился, Фернандо остается мозговым центром "Спартака", начиная с чемпионского сезона. За 2 года красно-белые так и не нашли ни дублера, ни даже близкого по скиллам к бразильцу игрока. Только Фернандо с поднятой головой видит, куда перспективнее развернуть направление атаки. Еще подкрасться где-то в области чужой штрафной и со спины вступить в отбор против растерявшегося защитника соперника. А при здоровом Фернандо разве был бы второй пенальти? Все бы закончилось новым красавцем и крупным планом печального Дюпина.

Против "Анжи" на позиции Фернандо выступал Ивелин Попов. Болгарин в опорной зоне - это был рискованный эксперимент от Кононова. И вроде Попов не провалился. А по сравнению с Тимофеевым, который, как суховей приносит один пожар за другим, вообще провел матч мастерски. Но помимо клининговых услуг в центре (3 выноса, 2 перехвата) от Попова требовалось большей смелости при игре вперед, чего болгарин не показал. Глушаков в отборе был еще сильнее (3 отбора, 4 перехвата), но ни одной передачи под удар, ни одного точного длинного перевода, а временами рискованные прострелы, едва не приводящие к контрам, оставляют больше вопросов.

Луис Адриано страшен в начале зимы

Когда "Спартак" объявил стартовый состав с Мельгарехо в роли левого защитника, подумалось, что Олег Кононов - не такой упрямый тренер, умеющий делать правильные выводы (ошибочка, оказалось, что Комбаров получил повреждение). Все-таки парагваец в обороне при подключениях вперед придает атакам красно-белых вариативности. Ханни уже может и уйти в полуфланг для удара или передачи под удар, а может навесить с фланга. В случае с Комбаровым, у алжирца остается только один вариант, право на навесы у Дмитрия не отнимет никто. Но что-то у Ханни с Мельгарехо не срослось совсем - за 67 минут ни одной осмысленной атаки из их зоны не было.

Да и Ломовицкий с Рассказовым не решали, мягко говоря. Все строилось на Луисе Адриано. Бразилец второй сезон подряд невероятен в конце ноября-начале декабря. В прошлом сезоне он с партнерами разрывал "Зенит" и ЦСКА на заполненной арене "Открытие", а в начале зимы 2018 года вытаскивает "Спартак" из кризиса (при полупустых трибунах домашнего стадиона). В одной из затяжных атак красно-белых в первом тайме Адриано успел побывать и справа, и слева, и по центру. Тоньше и точнее бразильца не играл в матче никто (90% точных передач, 1 пас под удар). На гол, пусть и с пенальти, Адриано наиграл сполна. И если он будет действовать в том же ритме с "Вильярреалом", то у "Спартака" останется шанс на евровесну.



Отметить стоит и Зе, который в этом матче воплотил в голы все свои моменты. Форвард "Спартака" - один из самых чувствительных игроков чемпионата к российским газонам. Зе Луишу потребовалось минут 20, чтобы привыкнуть к близкому к огороду полю стадиона в Каспийске. Это, конечно, не "Уэмбли" с его чемпионатом по прополке лука, но в РПЛ в южном регионе таких полей быть не должно. Особенно эффектно Зе разыграл с Жано третий мяч - они создавали нечто подобное в Каспийске в чемпионском сезоне.

Регресс спартаковских защитников

Джикия - основной игрок сборной России, Кутепов - открытие чемпионата мира, Рассказов - выпускник-отличник академии. Но в последних матчах эти парни растеряли все свои регалии и умения и скатились в уровень, если не скаловского, то точно карпиновского "Спартака". Джикия в играх с "Рапидом" и "Локомотивом" привозил одинаковые голы, пропуская мяч за спину. Мог забить также и Димитров в матче с "Уралом", но просто не попал по воротам. Сегодня Георгий, боясь похожей ситуации, не запускал себе за спину никого, но, при этом, не накрыл ни одного удара со средней дистанции.

Рассказова почему-то стали легко проходить за счет дриблинга, чего за ним не замечалось в начале сезона. Да и прострелы Николай накрывает в стиле поздних Ещенко и Комбарова, то есть никак. А уж когда махачкалинцы включали прессинг, то доставалось всем - наверно, только более прокаченный в технике Мельгарехо чувствовал себя спокойнее. С дриблерами из "Вильярреала" этой четверке будет невероятно тяжело. Кстати, в Италии сейчас свободен тренер защитников с опытом работы в "Ювентусе" и сборной.

В матче первого круга у "Анжи" было 0 ударов, в этой встрече - 7

Возможно, это связано с тем, что среди недели на счет махачкалинцев поступил благотворительный транш от РПЛ, хотя его размером футболисты все равно остались не довольны. Возможно, что Магомед Адиев принял сложившуюся ситуацию и научился выжимать из вверенного ему состава максимум. Но, скорее всего, это из-за того, что "Спартак" сдал во всех отношениях и во всех компонентах. И статистика сегодняшнего матча даже не говорит, а кричит: "Стоило ли убирать Карреру, разрушая все цели на сезон, до зимнего перерыва?" Не обращаясь к причинам отставки, которые узнать сложнее, чем авторов телеграм-канала Незыгарь.



"Футбол вернулся в Тарасовку", - говорят в московском клубе. Но судя по первому тайму в Каспийске, футбол в Тарасовке пока ест борщ, а не встречается с игроками. О каких стеночках-забеганиях можно говорить, когда игроки вообще не понимали друг друга. Как будто школьник с кучей подписок на Youtube включил федеральный телек в субботний прайм-тайм и не знает, о чем вещают эти странные люди. Все-таки основной проблемой и Карреры, и Рианчо, и теперь Кононова являются исполнители. Если в зимнее трансферное окно руководство клуба не решит кадровые проблемы, то в конце сезона "Спартак" будет довольствоваться, как Аленичев в свое время, местом в пятерке.

Фото: официальный аккаунт "Спартака" в ВК

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи Кононов
Вчера, 23:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(6)
#5  Брюзга  Рязань (Сегодня, 00:32)
  • -1
  •  (1)

А мы думали Клопп пришёл и у него ничего не получается. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  оптимист  чебоксары (Сегодня, 00:05)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
При Каррере назад не пасовали. Вновь пришёл старый добрый футбол - пасики поперёк и назад вратарю.
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Вчера, 23:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, в Италии сейчас свободен тренер защитников с опытом работы в "Ювентусе" и сборной.
Здорово он натренировал защиту, находясь в Спартаке, правда, Андрей?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  Denx   (Вчера, 23:55)
  • 0
  •  (4)
online

игра полный кал
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  tar-tas  Moskwa (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (4)

"Не обращаясь к причинам отставки, которые узнать сложнее, чем авторов телеграм-канала Незыгарь."

Знал бы автор причины, не писал бы такую хрень! Писал бы другую.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.