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Николай Рассказов: все увидели на повторе, что я не играл рукой

Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

КДК РФС позже отменил красную карточку футболиста.

"Хочется играть, когда меня удалили, то все увидели на повторе, что я не играл рукой. Понимаю, что спорный момент, не на всех повторах это было видно", - сказал Рассказов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Рассказов Спартак
Сегодня, 14:12
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(9)
#13  Конунг   (Сегодня, 16:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Порось прикрыл пятак рукой и все это видели кроме самого порося.



Не в руку


какие же вы бомжата жалкие в своей тупизне и вони
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 16:07)
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online

Порось прикрыл пятак рукой и все это видели кроме самого порося.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Конунг   (Сегодня, 16:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не все, я к примеру, чётко видел игру рукой.
Такой молодой, а лгун, признаться смелости не хватает.

Как же ты жалок в своей упоротости. Смотри внимательно эпизод, чучело ты галимое


не в руку

Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Не все, я к примеру, чётко видел игру рукой.
Такой молодой, а лгун, признаться смелости не хватает.

достойный воспитанник куле...лживый, хоть в глаза ему нассы поросёнку

и ты смотри, болельщик куле . . . лживый, вам с еблессингом хоть ссы в глаза, вы будете говорить, что божья роса.
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Посмотрел? Ну что теперь скажешь?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#10  andrews74  Ухта (Сегодня, 15:57)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Николай, этот эпизод в прошлом, надо готовиться к Вилльяреалу.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 15:55)
  • 0
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Ему виднее, конечно, но по телевизионным повторам так не скажешь...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 15:36)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Не все, я к примеру, чётко видел игру рукой.
Такой молодой, а лгун, признаться смелости не хватает.

достойный воспитанник куле...лживый, хоть в глаза ему нассы поросёнку


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 15:07)
  • -7
  •  (11)
online

Да не все увидели! Слепые не видели кто матч не смотрел по телеку тоже не видели! Так что не обобщай! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 14:47)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не все, я к примеру, чётко видел игру рукой.
Такой молодой, а лгун, признаться смелости не хватает.

Ты, как всегда , выделился своим дебилизмом и полным отсутствием зрения. Обтекай тебя в глаза..?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:38)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
В голову тебе никто не залезет конечно, но тебя обыграли и ты мог делать что угодно, потому что был отыгран.
Играть рукой, задницей или хвостом, чтобы только не пропустить гол.
А все эти пересуды из-за пристального внимания журналистов и фут. общественности к Спартаку.
В недавнем матче Ростов-ЦСКА пенальти назначили за нарушение около штрафной линии, кто-нибудь об этом вспоминает, да всем уже пофигу.
Ну а если против Спартака ошиблись, то об этом будут говорить еще не одну неделю.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Romella  Красноярск (Сегодня, 14:35)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
меньше писти.
Коля ,надо достичь большего..Удачи
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 14:31)
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Не все, я к примеру, чётко видел игру рукой.
Такой молодой, а лгун, признаться смелости не хватает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 14:23)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да узбагойся уже, все всё увидели и обсудили, не было руки, Федя просто меток настолько, что вместо 18м2 пустых ворот умудрился попасть в щи размером 0,06м2, чем ввел в заблуждение всю футбольную общественность


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  maradona72  Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:13)
  • -4
  •  (20)

Щаа вылезет вся сайтовская шваль, и начнет твердить, что ты намеренно сыграл рукой


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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