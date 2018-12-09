Николай Рассказов: все увидели на повторе, что я не играл рукой

Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом".КДК РФС позже отменил красную карточку футболиста."Хочется играть, когда меня удалили, то все увидели на повторе, что я не играл рукой. Понимаю, что спорный момент, не на всех повторах это было видно", - сказал Рассказов в эфире телеканала "Матч ТВ".