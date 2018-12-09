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Курбан Бердыев: навык игры при стандартах у Сорокина от всевышнего

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал выездную победу над "Зенитом" (2:1) в 17-м туре РПЛ. Дублем в составе казанцев отметился защитник Егор Сорокин.

"Очень важные три очка. Достались нам тяжело. Но есть удовлетворение от результата. Наши молодые воспитанники вышли на поле и одержали победу над заслуженным лидером чемпионата.

Семак сильный тренер. Лучший из молодых российских тренеров. Я еще в начале чемпионата говорил, что "Зенит" будет чемпионом с отрывом.

У Сорокина подготовка идет волнообразо. Когда он выглядит хорошо, мы его выпускаем, когда плохо — не выпускаем. У него хорошо развиты навыки игры при стандартах. Это чутье невозможно приобрести, это от всевышнего.

Бабурин хорошо выглядит на тренировках. И мы хотели его выпустить в прошлом туре. Он лучше остальных. Место его рождения не влияет на наш выбор", - цитирует Бердыева Sport24.
Теги: Бердыев Зенит Рубин
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