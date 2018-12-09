Новости партнеров

Василий Березуцкий: любой серьезный европейский клуб хотел бы видеть Влашича в своем составе

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высоко оценил игру полузащитника Николы Влашича.

– Как вам Бекао, которого Гончаренко назвал стержнем обороны команды после ухода "мастодонтов Березуцких и Игнашевича"? Может вырасти в вашего наследника?

– Да. Конечно. Бекао обладает всеми качествами для того, чтобы стать высококлассным футболистом. Это большая заслуга клуба, который смог его найти, за маленькие деньги приобрести. Вновь приходится говорить о качественной работе селекционного отдела, который за короткий срок смог решить проблему. Нашли не 33-летних игроков с именем, а тех, кто еще будут прогрессировать. Еще меня приятно удивляет Федя Чалов. Много забивает, он начал принимать правильные решения.

– А Влашич?

– Это даже не обсуждается. В принципе, любой серьезный европейский клуб – может быть, за исключением, некоторых грандов – хотел бы видеть его в составе. Правда, жаль, что он в аренде...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Березуцкий В. Влашич ЦСКА
Вчера, 23:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что же эти клубы не видели, когда в Эвертоне он на скамейке сидел, или только к ЦСКА это относится?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.