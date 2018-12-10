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Руслан Нигматуллин: верю, что чемпионом России станет "Краснодар"

Экс-вратарь "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин подвел итоги первой части российского сезона.

"Самые большие шансы стать чемпионом у "Краснодара" и "Зенита". Но я верю, что титул возьмут "быки". По игре они мне нравятся больше. У питерцев больше очков, но южане выглядят симпатичнее.

Поставлю, что в Лигу Европы выйдут ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Кто-то из них выйдет третьим в Лигу чемпионов. Остальные - в Лигу Европы. Думаю, и Кубок России кому-то из них достанется.

Покинут премьер-лигу "Енисей" и, вероятно, "Анжи". В переходных матчах будут "Крылья Советов" и "Уфа", - цитирует Нигматуллина "СЭ".
Теги: Нигматуллин Краснодар Зенит
Сегодня, 13:54
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(1)
#3  casabl   (Сегодня, 15:04)
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online

У "быков" игра посимпатичнее, зрелищнее.
У зини беспорядочная стрельба по воробьям.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 14:17)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Верующий, а значит не вполне адекватный.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Весной посыпятся .даже в тройке не будут .Опыт тренера плюс админресурс Локо ,цска...


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
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