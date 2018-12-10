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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ненобель": Караваев входит в сферу интересов "Зенита", но приоритет - Марио Фернандес
Телеграм-канал футбольных инсайдов "Ненобель" рассказал о двух кандидатурах на место правого защитника "Зенита".
- Что касается интереса «Зенита» к Караваеву, то игрок действительно входит в расширенный список правых защитников с российским паспортом, который возглавляет... Марио Фернандес. Но чтобы замахнуться на Марио, «Зениту» по итогам сезона нужно как минимум напрямую попасть в Лигу чемпионов, поэтому будем наблюдать, - пишет источник.
- Что касается интереса «Зенита» к Караваеву, то игрок действительно входит в расширенный список правых защитников с российским паспортом, который возглавляет... Марио Фернандес. Но чтобы замахнуться на Марио, «Зениту» по итогам сезона нужно как минимум напрямую попасть в Лигу чемпионов, поэтому будем наблюдать, - пишет источник.
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