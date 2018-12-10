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"Ненобель": Караваев входит в сферу интересов "Зенита", но приоритет - Марио Фернандес

Телеграм-канал футбольных инсайдов "Ненобель" рассказал о двух кандидатурах на место правого защитника "Зенита".

- Что касается интереса «Зенита» к Караваеву, то игрок действительно входит в расширенный список правых защитников с российским паспортом, который возглавляет... Марио Фернандес. Но чтобы замахнуться на Марио, «Зениту» по итогам сезона нужно как минимум напрямую попасть в Лигу чемпионов, поэтому будем наблюдать, - пишет источник.
Теги: Караваев Зенит Фернандес
Сегодня, 19:13
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#15  miktar   (Сегодня, 20:06)
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Цитата: Евгений Буров
началось


Хабаровск во Владивосток перенесут - вот бабла и прилипнет немеренно.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#14  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
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Цитата: Lokoflesh
Хрена себе, а Зенит если выйдет с третьего то там море крови для соперников что ли будет?

Читаем внимательно: будет плей-офф с вылетом в первом же раунде, или третье место в группе. С Фернандесом или без. Но с Марио веселее. Хотя, данного человека интересует только ЦСКА, за что ему честь, которая у "типа русских" заменена баблом, - и хвала. Патриотизм, остатки которого в поледний раз в Питере наблюдались лишь у Кержакова. Да и то за деньги.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#13  Евгений Буров   (Сегодня, 19:54)
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началось -только конюшня новая собираться стала сразу хап -главное бабла зарядить побольше а может Влашича и Облякова с Ахметовым wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#12  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53)
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Болеет за:
«Зенит»
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#11  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Утка полнейшая
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#10  Бриг   (Сегодня, 19:46)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Пипец, еще последний тур перед перерывом не закончился, утки как полетели...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:41)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Караваева бы в Спартаке попробовать.)))


Видит око, да зуб не ймёт.
Федун прекрасно осознаёт, что Зениту он ни при каких обстоятельствах дорогу не перейдёт, какие бы футбольные бздиги не посещали дурную голову свинячьего поголовья. Иначе ни от него, ни от его колхоза, ничего не останется. Честь ему и хвала, он знает своё место. А вот вам можно пофантазировать, только отвисшую слюну вовремя смахивай.
пс: читай подпись.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 19:40)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
так у них же договор с цкг о не перманивании. типа, голубой пул, содомия и прочее...


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 19:39)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Kolpino2
Ну, выйдет ЦСКА с первого места в ЧР в группу


Лично я не стал бы возражать...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  fd65   (Сегодня, 19:36)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
давай , болотные, не игрой и молодым резервом, - а еб№ните рублем по конюшне....., глядишь и чемпионами станете....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#5  All_my  Москва (Сегодня, 19:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Хрена себе, а Зенит если выйдет с третьего то там море крови для соперников что ли будет?
Также будете пиздюли собирать с вашими инвалидами.


зинка там всех обыграет.................сам товарищ фурсенко говорил


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:31)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Ну, выйдет ЦСКА с первого места в ЧР в группу, ну будут 6 матчей позора.

Хрена себе, а Зенит если выйдет с третьего то там море крови для соперников что ли будет?
Также будете пиздюли собирать с вашими инвалидами.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:22)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Будет прикольно, если Марио переманят. Даже не прикольно, а скандально. Просто *** будет. Немытые, готовьте 100 лямов народных денег.

Караваева бы в Спартаке попробовать.)))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21)
  • -11
  •  (11)

Цитата: anonymous
за 100 лямов думаю уступит ЦСКА Марио Зениту
Хоть за 200, если 190 будут черным налом. А так... Ну, выйдет ЦСКА с первого места в ЧР в группу, ну будут 6 матчей позора. А тут еще и пару матчей в плей-офф или ЛЕ до полуфинала. Да и бабло.
Хотя, конечно... Просто так игроков не сажают. Просто так Бикеич не выигрывает, слив на своем поле.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 19:15)
  • +2
  •  (8)

за 100 лямов думаю уступит ЦСКА Марио Зениту
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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