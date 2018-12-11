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Никола Влашич: будь моя воля, я бы остался в ЦСКА, но от меня здесь мало, что зависит

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что хотел бы остаться в России по окончании срока его аренды из "Эвертона".

"Я счастлив, что нахожусь в ЦСКА. Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И будь моя воля, это был бы очень легкий выбор. Я бы остался футболистом ЦСКА.

Но, к сожалению,от меня здесь мало, что зависит. Надо понять позицию "Эвертона", как он относится к этой ситуации, что думают они. Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России", – сказал Влашич.

Bobsoccer
Теги: Влашич ЦСКА Эвертон
Сегодня, 14:09
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(3)
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сибиряк
Конечно лучше поверить Кононову, который с пеленок мечтал тренировать свиней,ахах.

Нефтяное бабло с пеленок разве что его интересовало))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Сержант  КМВ (Сегодня, 15:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
всю жизнь мечтал играть

не передёргивай-он не говорил,что мечтал с детства-сказал,что ему понравилась команда и хотел бы остаться
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#4  сибиряк   (Сегодня, 14:48)
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  •  (8)

Цитата: Spartacus1971
Хватит пиндеть,прям поверили тебе,всю жизнь мечтал играть за коней,ахах.

Конечно лучше поверить Кононову, который с пеленок мечтал тренировать свиней,ахах.
Регистрация: 25.02.2011 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:42)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Spartacus1971,
ну не все же с детства за борщец и дух продаются laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#2  molot327  Москва (Сегодня, 14:35)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Коля, верим!!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:32)
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хватит пиндеть,прям поверили тебе,всю жизнь мечтал играть за коней,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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